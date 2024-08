El arzobispo Jorge García Cuerva: "San Cayetano no pide afiliación política, es el santo de todos"

El arzobispo porteño señaló a C5N que "el trabajo es el gran ordenador de la vida sociedad" y pidió "no bajar los brazos, no resignarnos a que los argentinos debemos vivir mal".

El clérigo envió un mensaje evangélico y claro, político pero no partidario por supuesto, sobre que “todos tenemos el compromiso de construir un país más justo, mejor, para todos. San Cayetano es el patrono de todos, es el patrono del pan y el trabajo. Está en las entrañas más profundas de todo el pueblo argentino. No es un santo de un partido político, o un sector social. San Cayetano no le pregunta a nadie a quién vota. Al igual que la peregrinación a Luján, convoca a todo el pueblo".