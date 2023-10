¿El abrazo entre Bullrich y Milei fue genuino o por compromiso? El análisis de un especialista

En tanto, advirtió que el encuentro de la exministra de Seguridad con el economista duró menos del tiempo requerido para considerarlo genuino: "El primer indicador es la duración del abrazo. Si vos y yo tenemos afecto y estamos celebrando un acuerdo tan relevante como este, no importa si estás colgada en el precipicio o en televisión. El abrazo dura al menos tres segundos si es genuino y este abrazo no dura ni dos segundos".

Luego, a pesar del abrazo, remarcó una distancia entre Milei y Bullrich. "La segunda variable para saber si el abrazo es genuino es ver la diferencia entre los abdómenes de las personas. Los humanos cuando nos abrazamos nos tocamos la panza y si eso no pasa, es un abrazo de compromiso y de desconfianza, como si hubiese un charco en el medio. Milei se inclinó y quedó un hueco en el medio", analizó sobre lo ocurrido en un programa de TN.

Por último, desmenuzó las palmadas que se dieron ambos sobre el final del abrazo. "Los dos dieron palmadas y hay que tener en cuenta que aunque no conozcas a la persona, si se caen bien mutuamente y se palmean los dos, se sincroniza y no lo podemos evitar. Hubo más palmadas de parte de Milei que de Bullrich", expresó.

Hugo Lescano analizó a Patricia Bullrich en la conferencia de prensa

En otro fragmento de la entrevista con De Una, por C5N, Lescano advirtió que en los primeros momentos de la conferencia, se observó incómoda a la excandidata presidencial por Juntos por el Cambio: "Tomó los anteojos, empezó a hablar y los alejó diez centímetros, tocó la computadora e hizo una cantidad de toques que ayudan a gestionar el estrés, la incomodidad e incluso las emociones negativas que tenemos".

Luego, fue consultado sobre la reiterada cantidad de veces que Bullrich tocó su nariz en la conferencia. "El toque en la nariz, la oreja o el cuero cabelludo aplica en el ocultamiento de la información o la mentira cuando estoy explicando algo en un contexto de interrogatorio que puede ser una conferencia de prensa, pero en este caso fue cuando ella escuchaba. No podemos decir que ella estaba mintiendo porque estaba escuchando", manifestó.

Por último, el experto en comunicación no verbal expuso detalles que marcan que la expostulante presidencial no expresó todo lo que tenía para comunicar: "¿Cómo sabemos que en el caso de Bullrich hizo un gesto que tiene cosas para decir que no está diciendo? Había hecho un gesto antes de que le hagan una pregunta de poner los labios hacia adentro, que implica que tengo mucha información para darte pero me la guardo".