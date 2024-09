Duro mensaje de Mayra Mendoza contra el Gobierno por la represión a los jubilados

Parafraseando a Néstor Kirchner, la intendenta de Quilmes le advirtió al Presidente que "ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes no es ninguna audacia".

"Lo que usted hace no es novedad y lo puede hacer cualquiera: ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes no es ninguna audacia. Con palos y gases para los jubilados y milanesa y entraña para Macri, nada puede salir bien. Empiece a trabajar para el pueblo argentino que está sufriendo un ajuste perverso y brutal, características con las que será recordado su gobierno", expresó la intendenta de Quilmes.

Mendoza también apuntó contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, a quien calificó de "mentiroso", luego de que este último se refiriera a las tasas municipales de ese distrito de la zona sur del Conurbano bonaerense.

"Su modo cínico y mentiroso no es novedad: labura de buscar desviar el eje de lo importante. Pero siempre la realidad se impone al relato y deberán hacerse cargo del desastre que están haciendo", advirtió la intendenta.

"El problema hoy es que ustedes aumentaron desorbitadamente la luz, el gas, el transporte y los alimentos. Aumentaron el desempleo y la pobreza. Destruyen la actividad económica y el poder adquisitivo de los salarios. Hoy tenemos el consumo de carne vacuna per cápita más bajo de nuestra historia y el 57% de las familias argentinas no alcanza a cubrir la canasta básica. La gente no llega a fin de mes y ustedes sólo buscan taparlo con un show de mentiras. ¿En serio nos van a echar la culpa a los municipios?", preguntó la jefa comunal quilmeña.