Dora Barranco: "Frente a un presagio oscuro las feministas necesitamos mucha estrategia"

Además, remarcó que la iniciativa de oficialismo con el proyecto presentado por la diputada santafesina de LLA, Rocío Bonacci, para terminar con esta técnica que "es un proyecto con firmas truchas y que no creo que haya caído".

La activista reflexionó sobre los primeros meses de gestión del Presidente y apuntó: "Es paradójico decir que el voto de la gente tiene sentido común, porque lo que se está desabasteciendo es el sentido común".

Barrancos deslizó una teoría sobre los pensamientos y las reacciones de Milei: "Sospecho que estamos frente a una situación de creación casi mitológica que es muy difícil discernir de un conato racional. Es un acto de mucha irracionalidad de pelearse con los propios por lo menos hay que tener un mínimo de empatía".

La feminista se mostró preocupada para hacer los esfuerzos para no desesperar y "no proceder de modo poco inteligente" y concluyó: "No se puede reaccionar con la desmesura de la motosierra". A su vez reconoció que la sociedad argentina tiene un momento de "insensibilidad" y que hay un cambio posicional respecto de un individualismo.

En este sentido, enfatizó sobre la comunicación desde el poder: "La labor para el odio no solo es lo mediático, hay una falsificación del discurso y el alterar la realidad, una sensibilidad odiante que perfora el ámbito intelectual".