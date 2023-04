Dolarizar la economía y eliminar las retenciones: las propuestas de la oposición para la Sociedad Rural

Macri volvió a cargar contra Larreta: "Lamento que no haya trabajado en equipo"

Antes, el expresidente Mauricio Macri estuvo reunido con empresarios en el mismo predio, en el marco del encuentro Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). Allí, lamentó que Larreta "no haya trabajado en equipo" con Bullrich y Vidal para definir la estrategia electoral en la ciudad. Además, aseguró que se viene "la desaparición del peronismo-kirchnerismo".

mauricio macri la rural Télam

"Vamos a ir a una segunda vuelta con esta nueva expresión más liberal, más rupturista y de enojo. Va a ser un desafío para el candidato que gane la interna", advirtió Macri, echando por tierra una buena performance del oficialismo en los próximos comicios.

Las delirantes ideas de Milei

El líder de La Libertad Avanza reiteró que pretende "dolarizar" la economía y prometió eliminar las retenciones al sector agropecuario en caso de llegar a la primera magistratura.

Milei dijo estar trabajando en la unificación del mercado de cambios para que desaparezca la brecha. Y advirtió qué hará en caso de que el Congreso rechace la dolarización: "No me voy a poner a llorar. Voy a hacer una consulta popular".

El diputado aseguró que "si no puede avanzar" con ese plan con el que pretende que la economía local se maneje formalmente con la moneda estadounidense va a "pegarle un hachazo al gasto público".

"Miramos otras experiencias como Ecuador, Panamá o Honk Kong y no hay corridas", ejemplificó con otras economías dolarizadas.

javier milei la rural Télam

El diputado dijo que le importa "un rábano lo que digan sobre la dolarización" y subrayó que "es un robo que el Estado imprima dinero para financiar el fisco".

El precandidato libertario reiteró que pretende "cerrar el Banco Central" porque constituye una "estafa" que beneficia solo a "los políticos".

Por último, criticó a Rodríguez Larreta, al que calificó como "un ser siniestro que es igual al resto de toda la casta política".

"Es un hipócrita que se quiere vestir de institucionalidad, que trata de utilizar el sistema electoral para conseguir la ventaja en una elección. Mostró que es un político y es un ser rastrero que lo único que le importa, como a todos los políticos castas que tenemos, es el poder por ego, codicia y lujuria", concluyó.

Bullrich y el viejo cuento de la lucha contra las mafias

La precandidata aliada de Macri señaló ante la Sociedad Rural que tiene "ímpetu, carácter y coraje" para enfrentar a las mafias, una frase muy escuchada durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019).

"La Argentina tiene una cantidad de mafias que impiden el crecimiento y yo me animo a enfrentarlas", advirtió la presidenta del PRO, quien además se mostró partidaria de las políticas de shock en materia económica.

"Nuestro cambio no es un cambio a medias, es un cambio de régimen. No es un cambio tibio, es un cambio que debe ir a las raíces. Que sea un sistema capitalista de reglas", señaló.

patricia bullrich la rural Télam

Bullrich pregonó por "el fin del cepo cambiario", ya que, según ella, "no hay país que pueda vivir con la cantidad de monedas y haciendo de la moneda un valor irreal que hace que toda la producción se aplaste".

La frase que mejor fue recibida en el auditorio de La Rural llegó cuando se mostró a favor de bajar las retenciones para que "la plata del campo quede en el campo" .

Pichetto también quiere un dólar único

El Auditor General de la Nación no quiso referirse a la decisión de Larreta de desdoblar las elecciones, aunque sí auguró un buen desempeño de Juntos por el Cambio en los próximos comicios. Además, se mostró a favor de tener un solo tipo de cambio.

"Cuando asumamos el 10 de diciembre vamos a tener que tomar medidas que sean razonables. Vamos a ir a una unificación cambiaria, pero en primer lugar va a haber dos tipos de cambio, un cambio dólar para economía exportadora y un dólar libre, que en algún momento se unificará", expresó Pichetto.

miguel pichetto la rural Télam

Schiaretti, contra las retenciones

El gobernador de Córdoba pidió "que le saquen el pie de encima al campo para que pueda producir más" y remarcó que "esto es lo que necesita Argentina".

El dirigente reclamó que "le saquen todos los cepos que le ponen" y que "se elimine ese mal impuesto que son las retenciones agropecuarias, que no existe en ningún lugar de América, de Europa ni de Asia" y ahondó al consignar que "ni Bolivia, ni Uruguay, ni Brasil, ni Paraguay ni Chile tienen retenciones".

juan schiaretti Télam

Larreta defiende la unidad y levanta la bandera de la moderación

El jefe de Gobierno porteño se refirió a la crisis que atraviesa el PRO luego de que haya decidido que la boleta única electrónica sea el método para las próximas elecciones en el distrito porteño y aseguró que "no hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura" en Juntos por el Cambio.

Larreta mencionó distintos ejes que tendría una hipotética gestión suya en la Casa Rosada a partir de diciembre de este año. "Mi prioridad va a ser ordenar las cuentas y llegar al déficit primario cero el primer año", remarcó como una de sus principales metas.

También prometió nuevamente "eliminar las retenciones para más de 200 productos de las economías regionales", un impuesto al que calificó de "horrible". "Con el resto de las retenciones tenemos que marcar juntos un compromiso de descenso escalonado que vaya de la mano con el aumento de exportaciones", añadió.

rodríguez larreta en la rural Télam

Larreta aprovechó para marcar un contrapunto con quienes prometen "quitar el cepo el primer día" y prefirió hablar de "llegar" a un tipo de cambio unificado "lo más rápido posible".

"Decir que soluciono los problemas el primer día, que desaparecen los impuestos, eso no es serio. Tenemos que hablar con la verdad. Acá no hay recetas mágicas", expresó. En esa línea, indicó que "no es serio" que alguien proponga "quitar el cepo desde el primer día", sino que "hay que trabajar de verdad".

Morales también propone unificar el tipo de cambio

Durante su discurso, el gobernador de Jujuy remarcó que durante "los primeros meses" de su gestión intentará llegar "muy cerca" de la "unificación del tipo de cambio".

"Hay que terminar con el tipo de cambio de la soja y el vitivinícola, hay que terminar con esa mentira. Necesitamos un tipo de cambio único para que el que quiera exportar exporte y no le pongamos el pie sobre la cabeza", detalló.

En esa línea, sostuvo que el Frente de Todos configura "un modelo anti exportador" mientras que el de Juntos por el Cambio es "un modelo exportador". "Somos un gobierno que va a tener al campo como aliado", expresó.