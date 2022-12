Diputados: el oficialismo logró el quorum y se tratan diferentes proyectos

Antes de iniciar el plenario, que comenzó con la presencia de 129 diputados y sin los legisladores de la oposición en el recinto, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, ofreció una conferencia de prensa para anunciar que esa bancada solicitó postergar hasta las 14.30 el horario de convocatoria a la sesión, prevista para las 13.

Previo al inicio de la sesión especial, un grupo de legisladores quisieron evitar la continuación de la sesión al grito de “violento”, mientras Moreau le tomaba juramento a los diputados y daba marcha al debate de los proyectos que se tratarán.

En un momento, la actual presidenta de Diputados, electa el pasado 2 de agosto en reemplazo de Sergio Massa, quien asumió en esa fecha al frente del Ministerio de Economía de la Nación, arremetió contra el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, quien estaría criticándola.

“Diputados, ¿qué tomaron? Tranquilícense, por favor. Hasta que no se sienten no les voy dar la palabra a nadie. Iglesias, siéntese y a mí no me trate de tonta y baje el dedito porque soy mujer y me tiene que respetar”, aseguró Moreau.

Tras ello, el debate continuó con la palabra de la diputada entreriana, Blanca Osuna, del Frente de Todos.