Diputados debatirá una ley para que las empresas de telecomunicaciones atiendan al público con personal humano

Frente a la imposibilidad de hablar con un agente de atención al público en medio de esta lógica laberíntica de opciones, es muy habitual que la comunicación telefónica se extinga sin que el cliente se vaya con la respuesta que fue a buscar.

La sospecha que cunde en amplios sectores de la sociedad civil es que las compañías buscan empujar al cliente a la resignación para desalentarlo a hacer llamadas telefónicas y de esa manera posibilitar la reducción del personal dedicado a la atención al público por esa vía.

Las diferentes propuestas en Diputados para la atención al público por parte de las empresas de telecomunicaciones

Durante el plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, los diputados de distintos bloques políticos avanzaron con diferentes propuestas para reparar estas situaciones.

El despacho de mayoría terminó siendo el de Unión por la Patria, que fue acompañado con las firmas de Alberto Arrúa (Innovación Federal) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda).

También hubo dictámenes de minoría de la UCR en base a un proyecto de Martín Tetaz, otro de Hacemos Coalición Federal a partir de una iniciativa de Oscar Agost Carreño, y finalmente un dictamen de rechazo de La Libertad Avanza y el PRO.

La opinión de los diferentes bloques respecto de la iniciativa para que las empresas de telecomunicaciones atiendan al público con personal humano

Pablo Carro (Unión por la Patria)

"Uno de los mayores reclamos es que entre las opciones cuando hablamos por teléfono nunca aparece en primer lugar la de hablar con un ser humano que nos atienda del otro lado por parte de la empresa, sino que siempre tenemos opciones digitales para ir a otras opciones y otro menú. Que nos atienda una persona de carne y hueso, para beneficiar a los usuarios y no a las empresas, y que las empresas nos avisen un mes antes que se nos va a terminar la promoción".

Karina Banfi (UCR)

"Que haya atención personalizada no significa que sea mejor. Debemos resolver los asuntos con un sistema de inmediatez, que es lo hoy está pidiendo la sociedad y es donde nosotros tenemos que trabajar".

Silvana Giudici (PRO)

"Para que haya servicio de telefonía también tiene que haber un marco de seguridad jurídica para que la inversión privada pueda desarrollar su modelo de inversión de negocio con previsibilidad de cobro de tarifas y precios. No es ajeno a este Congreso la necesidad de mejorar la cobertura de Internet, las prestaciones telefónicas, lograr que los precios sean asequibles y de que lleguen a todos los ciudadanos, no importando donde vivan, con buena cobertura, señal y con tarifas conocidas y canastas promocionales"

Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal)

"Debemos buscar los equilibrios para que las empresas no tengan una sobrecarga económica y de trabajo desmesuradas y, por otro lado, que no sea imposible acceder con una persona humana cuando hablamos por teléfono para cualquier cosa sencilla. Tenemos que obligar, con otras herramientas, a que presten un mejor servicio; si prestan un mejor servicio, tienen menos llamadas"

Myriam Bregman (Frente de Izquierda)

"Me parece muy grave que no se enfoque que lo que hoy se está tratando son servicios públicos, fundamental para la vida de todas las familias. No estamos hablando de los negocios de los privados"