Diego Giuliano: "Juntos por el Cambio dice que va a hacer más rápido algo que ya hizo mal"

El ministro de Transporte, Diego Giuliano , no descartó la posibilidad de que Sergio Massa sea candidato a presidente luego de que éste indicara que, en caso de haber PASO dentro del Frente de Todos, el Frente Renovador va a participar .

"En caso de que alguna cuestión individual, personal o alguna idea de revancha haga que no sea posible la unidad dentro del Frente de Todos, estamos claros que vamos a participar", añadió en la misma línea que el líder del Frente Renovador.

En tanto, Giuliano explicó que "el Frente Renovador no hace nombres propios, el problema no es si Massa sí o Massa no. El problema es que hay que resolver cuestiones todos los días" en el gobierno.

Giuliano también analizó el escenario político previo a las elecciones y mencionó Juntos por el Cambio es "un sector político que dice que va a hacer mucho más rápido algo que hizo mal del año 2015 al 2019. Y eso es desmoronar el sistema productivo argentino".

También se refirió a la figura de Javier Milei al señalar que tiene una "propuesta política anclada en el siglo XIX". "Libertad es una palabra hermosa cuando se conjuga con la igualdad, con las oportunidades para todos, con la solidaridad", apuntó.

Por eso, aclaró que "es mucho lo que está en juego cada vez que vamos a elecciones y es fundamental que tengamos una participación allí. Por eso Massa hoy fue muy contundente: vamos a participar".