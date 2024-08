Denuncia contra Alberto Fernández : el ex jefe de la Residencia de Olivos declaró que no vio hechos de violencia

Denuncia contra Alberto Fernández : citaron a declarar al ex jefe de la Residencia de Olivos

Luego indicó que la ruptura de la relación "era evidente" y que a raíz de la foto de la fiesta Yañez comenzó a tener menos vínculos con sus allegados. "No se vio más al entorno de Fabiola luego de la publicación de la foto", habría declarado.

Ante esa situación, la exprimera dama comenzó a frecuentar el chalet de huéspedes donde se instaló definitivamente a principios de 2023 tras el "evento del teléfono de francisquito". También reconoció que el expresidente tenía una relación con Sofía Pacchi al firmar que "era un rumor extendido en la quinta".

Sobre la denuncia Yañez contra Fernández aseguró que personalmente no vio hechos de violencia física, si gritos. Además desmintió que haya tenido que intervenir personalmente en alguna pelea.

Sobre las visitas a la quinta indicó que había al menos un ingreso donde no se registraban entradas y salidas, ni de Yañez ni de Fernández. Asimismo, detalló que la Unidad Médica Presidencial tenía sus propias dependencias y sus propios registros.

Sofía Pacchi desmintió relación sentimental con Alberto Fernández y dijo que fue difamada

La modelo Sofía Pacchi, quien fuera asesora de la ex primera dama, desmintió por intermedio de un comunicado cualquier relación sentimental con el ex presidente y aseguró que no fue ella quien filtró las fotos de la polémica celebración de la fiesta de cumpleaños en Olivos durante la pandemia del coronavirus.

"Antes esta ola de difamaciones que se ciernen sobre personas que por motivos estrictamente laborales hemos estado vinculadas a la Casa de Gobierno durante el mandato de Alberto Fernández, resulta imperioso aclarar que No he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el ex presidente", sostuvo en el comunicado dado a conocer en la noche de este domingo.

Pacchi, quien era amiga personal, además de asesora de Yañez, fue sindicada como la causante de una pelea en el seno de la pareja del ex presidente, que habría derivado en violencia de género.

"Todo cuanto se infiera al respecto es una mentira de la peor calaña, sin asidero alguno y con la intención de injuriarme", expresó la modelo. También se desligó de las fotos dadas a conocer sobre el festejo de cumpleaños de Yañez en plena época de restricciones por la pandemia, uno de los peores escándalos que afrontó el gobierno de Alberto Fernández.

"Mi conciencia está en paz porque el gobierno de entonces sabe bien quién o quiénes han sido los responsables de la filtración de esas fotografías", dijo.

Pacchi, dijo que por los rumores de los que fue objeto en medio de la denuncia de Yañez contra Fernández por violencia de género, se sintió "vulnerada, maltratada y empujada al abismo de la depresión".

Esa situación, afirmó, no se la desea "ni aún a quienes, desde las sombras de las redes sociales o la impunidad de algunos comunicadores, fogonean el verdadero calvario" que padece.

"Como todo el país asisto con estupor y dolor a lo que se está conociendo sobre la relación de Fabiola Yañez y el ex presidente Fernández. En ese sentido y en virtud a la relación a distancia que mantengo con Fabiola, solo puedo expresar los mejores deseos para ella", finalizó.