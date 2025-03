Fuerte cruces y amenazas entre Viviana Canosa y el "Gordo" Dan: "Me va a encantar verte en los tribunales"

Desde su cuenta de X, el "Gordo Dan" respondió con dureza: "Che mentirosa, acá está el video del que me reía. No me reí del estado de salud del fotógrafo", sostuvo.

Acto seguido, lanzó una advertencia: "Ahora vamos a empezar a jugar en serio. Te va a salir cara esta", lo que generó críticas y repudio en redes. Ante la ola de mensajes hostiles en su contra, el militante libertario contactó a Canosa por privado y luego expuso su mensaje en redes: "Me están amenazando de muerte por lo que hiciste. Te vas a comer una grave denuncia, nos vemos".

Canosa, lejos de amedrentarse, replicó: "Me va a encantar verte en los tribunales. Gracias por tu mensaje directo. Te espero. Abrazo". La escalada continuó con una agresiva respuesta de Dan que por el tenor de la misma no puede ser reproducida en esta nota.