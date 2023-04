Enorme expectativa en el Frente de Todos por el discurso de Cristina Kirchner en La Plata

Cristina también publicó un video con imágenes del expresidente Juan Domingo Perón y la leyenda: "Cuando nadie escuchaba al pueblo, él lo hizo protagonista". En el material audiovisual también aparece Néstor Kirchner, con el texto: "Cuando decían 'que se vayan todos', se fue el Fondo" y concluye: "Hagamos lo inesperado. Hagamos escuela. Construyamos futuro. Pensamiento. Formación. Persuasión. Acción".

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1650593413643771917 Comparto con ustedes el video de presentación de la @EJNKar pic.twitter.com/qnBiDYgCIP — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 24, 2023

Hay una enorme expectativa en el Frente de Todos respecto de lo que la vicepresidenta pueda llegar a anunciar en La Plata. Si bien en diciembre de 2022, tras el fallo judicial de primera instancia en la causa 'Vialidad' que determinó su inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos, la titular del Senado anunció que no sería "candidata a nada", desde algunos sectores del kirchnerismo confían en que revea su postura.

El Teatro Argentino fue el escenario elegido por Cristina para su lanzamiento como senadora en 2005, para anunciar su candidatura presidencial en 2007 y para lanzar la implementación de la Ley de Medios, en 2009.

La charla magistral de la vicepresidenta se dará el mismo día en que un equipo de funcionarios del ministro de Economía, Sergio Massa, viaje a Estados Unidos a rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El jueves, además, se cumplen 20 años de las elecciones en las que Néstor Kirchner salió segundo detrás de Carlos Menem, aunque le permitieron al santacruceño acceder a la presidencia luego de que el riojano decidiera no presentarse al balotaje.

Entre el operativo clamor y la posible carta bajo la manga

Desde algunos sectores del kirchnerismo insisten en "romper la proscripción" para que Cristina pueda ser candidata a presidenta. Sin embargo, las declaraciones realizadas el sábado en Ferro por el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, respecto a "debatir un programa de gobierno, más allá de las plataformas que se preparan" dejaron entrever que la vicepresidenta no participará de la contienda electoral, al menos como candidata a presidenta, y que el nombre de la persona que encabezará la lista del Frente de Todos saldrá de unas PASO.

El diputado Hugo Yasky dijo el martes que tiene la expectativa de que la vicepresidenta ofrezca indicios sobre una posible candidatura presidencial. "Cuando Cristina habla, el país escucha. Espero que dé una primera señal", expresó a C5N. "Necesitamos que Cristina sea protagonista de la política argentina. En este escenario es mucho más necesario que sea presidenta", agregó.

cristina kirchner jorge ferraresi Télam

Por su parte, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, aseguró que no enfrentará a Cristina en unas PASO, pero sí lo hará frente a un eventual candidato impulsado por ella. Y señaló que su sensación es que la vicepresidenta mantendrá su palabra y no será candidata. "No sé si alguien podría ir a una interna contra Cristina, tampoco sé si conviene. Yo no iría. Contra un candidato de Cristina, sí', advirtió.

Juan Grabois, otro de los precandidatos presidenciales del espacio oficialista, afirmó que "Cristina no va a ser candidata" y advirtió que "ni en pedo" acompañará una eventual candidatura de Massa o de cualquier otro candidato que no represente a su espacio, por lo que adhiere a la idea de definir a través de las PASO.