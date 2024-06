Los detalles del parte policial siembran más dudas sobre la denuncia de Pettovello

La ministra hizo una presentación en la Justicia donde aseguró que cortaron el cerco perimetral de su domicilio. Sin embargo, los investigadores no hallaron daños y señalaron que no hay seguridad privada ni cámaras.

Según el parte policial, no había "daños ni faltantes" en la casa de Pettovello.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció este lunes ante la Justicia que desconocidos cortaron el cerco perimetral e intentaron ingresar a su domicilio en un barrio semicerrado de Moreno, pero el parte policial pone en duda esta versión al asegurar que no se hallaron anomalías ni daños en el lugar.

"Es esencialmente una versión falsa. Supongo que políticamente querían victimizarla un poco en un momento en que está asediada por las denuncias. Me impresiona porque tiene patas cortas", sostuvo el periodista Raúl "Tuny" Kollmann en La Mañana por C5N.

Señaló que la casa se encuentra en "un barrio privado muy chico comprado por la familia Basilotta", a la cual pertenece Pettovello. "Es un predio chico, de tres hectáreas, y hay 10 casas nada más. Ella tiene el Lote 04", detalló. El referente del lugar es el tío político de la funcionaria, Marcelo Rubén Basilotta, quien en marzo pasado fue desvinculado del Ministerio de Capital Humano tras una serie de irregularidades.

"Dicen que escucharon ruidos. Va una comisión policial, los atiende uno de los Basilotta y dice: 'Acá no pasó nada'. Van y revisan todo. Hay dos pequeños cortes en alambres, pero son lejos de la casa de Sandra y no saben de cuándo son. La realidad es que no hubo nada", explicó Kollmann.

Sandra Pettovello Según el parte policial, Pettovello "refiere no haber sufrido ilícito alguno". Redes sociales

El parte de la Policía Bonaerense indica que una comisión policial se dirigió al barrio, ubicado sobre el Acceso Oeste, tras un llamado al 911 por "ruidos en los fondos de un predio cerrado de viviendas". Lleva las firmas del comisario inspector Darío Gabriel Alegre y el comisario general Antonio Miguel Zalazar.

Kollmann añadió que el fiscal Leandro Venticelli, de la UFI 1 de General Rodríguez, "ordenó que se fijaran si es posible determinar cuándo fueron esos cortes, pero como no está conectado el alambre ni hay cámaras es inverificable". La Policía también buscó señales de pasto pisado o pasos y "no encontraron absolutamente nada".

Según el parte policial, "personal uniformado realiza un rastrillaje junto al dueño (Basilotta), no hallando anomalías visibles ni daños ni faltantes. Se mantuvo comunicación con la ministra, quien al regresar refiere no haber sufrido ilícito alguno. Basilotta dijo no haber hecho el llamado al 911".

También informó que no había "ninguna seguridad privada ni cámaras en el lugar". "Ellos mismos estaban muy tranquilos porque hay una llamada al 911, que Basilotta dice que él no la hizo, de supuestos ruidos. Ellos se comunican 12 horas más tarde, ni siquiera estaban preocupados", concluyó el periodista.