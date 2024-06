Crecen las sospechas de corrupción sobre el alto funcionario echado del Ministerio de Seguridad

A través de la misma, se estableció que "existen elementos suficientes para sostener la posible comisión de delitos, por lo que se ha procedido a radicar la pertinente denuncia ante la justicia federal, para que en ese ámbito se determinen quiénes son los responsables de los hechos en cuestión".

Se aclaró además que "con la finalidad de no frustrar ni entorpecer el accionar judicial, no se brindarán más detalles del caso".

Bullrich había anunciado la salida de Ventura Bareiro hace una semana a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) en la que destacó "el compromiso del Gobierno con la transparencia y la gestión limpia". "En esta gestión del presidente Javier Milei, la transparencia es nuestra bandera", aseguró.

Y agregó que la decisión de echar al número dos de su cartera se debió a una sospecha de corrupción y "no tiene que ver con la interna del PRO".

"No tiene que ver con el PRO ni la interna del PRO. Tiene que ver con algo que he pregonado toda la vida: la transparencia en la gestión. Cuando veo algo que no me gusta, la decisión es inmediata", aseguró la funcionaria.

Bullrich tomó la decisión luego de que el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, le contara que Ventura Bareiro lo llamó "para cambiar un pliego de licitación" relacionado con servicios de comidas en las cárceles.

"Es muy importante que un jefe de una fuerza nos cuente esto porque demuestra que está compenetrado con la gestión, la transparencia. Me dolió mucho que, cuando el país necesita cambios, haya quienes quieran seguir con sistemas viejos", afirmó la ministra.