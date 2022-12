Coparticipación: cómo sigue la batalla judicial tras el fallo de la Corte

En la reunión de este jueves en Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández y los gobernadores peronistas discutieron durante seis horas los pasos a seguir a partir de la resolución del máximo tribunal.

"La discusión era ver qué se decía y con qué tono. El documento dice que el fallo es 'de aplicación incumplible, de imposible instrumentación'. Nadie está diciendo ni desacato ni incumplimiento. Hay un cuidado de la forma para no declarar explícitamente esa acción", explicó Pablo Ibáñez en Minuto Final.

El periodista de C5N señaló que el lunes el Gobierno presentará una recusación al fallo y advirtió que "la acordada de la Corte del día miércoles fue la ultima del año", ya que "no está previsto que vuelva a haber otra acordada la semana que viene".

"Puede ocurrir que se presente esta acción del Estado nacional y entre sin una respuesta rápida a la Corte en el receso de verano. Por lo tanto, el tema pasaría a discutirse en febrero o marzo", agregó Ibáñez.

Alberto con Gobernadores

Los retroactivos: la otra pelea entre la Ciudad y las provincias

Pablo Ibáñez advirtió que, además de que le restituyan el 2,95% de la masa de fondos coparticipables, "la Ciudad está pidiendo el retroactivo por estos dos años en lo que recibió menos, más los intereses".

Por su parte, los gobernadores sostienen que "entre enero de 2016 y septiembre de 2020 la Ciudad recibió un excedente de casi $1.000 millones, que lo tiene que devolver".

"La discusión de fondo -que a veces no se puede resolver, porque sigue estando en una zona gris, aunque la Corte viene fallando en ese sentido- es la consideración institucional de la Ciudad. Si puede ser considerada una provincia o no. De hecho, la ley de coparticipación, en lo que se llama coparticipación secundaria, que es el reparto entre las provincias, no está la Ciudad de Buenos Aires, porque no es considerada como tal", concluyó Ibáñez.