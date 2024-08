Citan a declarar a Sofía Pacchi en la causa contra Alberto Fernández por violencia de género

La exsesora de Fabiola Yañez, será indagada por el fiscal Ramiro González el próximo 12 de septiembre por los episodios de violencia que la ex primera dama la mencionó.

En su declaración, Yañez alega que tras una serie de mensajes con Pacchi enviados por el mandatario, se generó una discusión que derivó en agresiones físicas donde la “zamarreo de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujeto con sus manos del cuello”.

Sofía Pacchi desmintió relación sentimental con Alberto Fernández y dijo que fue difamada

En las últimas horas, la exasesora de Fabiola Yañez, Sofía Pacchi, hizo público un comunicado en el que negó cualquier tipo de “vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente”.

“Antes esta ola de difamaciones que se ciernen sobre personas que por motivos estrictamente laborales hemos estado vinculadas a la Casa de Gobierno durante el mandato de Alberto Fernández, resulta imperioso aclarar que No he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el ex presidente”, sostuvo en el comunicado dado a conocer en la noche de este domingo.

El pasado lunes, el exintendente de la quinta de Olivos bajo la administración de Alberto Fernández, Daniel Rodríguez, declaró que, hasta que se dio a conocer la foto, “Sofía Pacchi era concurrente a la Quinta de Olivos y era colaboradora de la primera dama”.

“Después, no la vi más. Me enteré que había tenido un cargo en gobierno, Casa Rosada. Una vez, al final del mandato fue a la Quinta, cuando Fabiola no estaba”, declaró.