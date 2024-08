Carlos Rodríguez, exasesor de Javier Milei, desmintió que la nueva ley de movilidad jubilatoria sea explosiva

" La nueva movilidad jubilatoria no es explosiva . El Senado aprobó un proyecto que entre otras cosas indica que las jubilaciones se ajustarán por la inflación más un plus igual a 50% del aumento en el salario real. Definiendo como J, P y W a los aumentos porcentuales nominales en Jubilaciones, Precios y Salarios, el nuevo ajuste jubilatorio sería J = P + 0.5*(W-P)", explicó en un primer momento el economista en su cuenta de X (antes Twitter).

De esta manera, infirió que "las jubilaciones reales (J-P) aumentarían el 50% de lo que aumenta el salario real". "La financiación de las Jubilaciones depende de aportes que están directamente ligadas al salario. O sea que si el salario sube, deberían subir los fondos disponibles para financiar la suba de Jubilaciones (que es solo la mitad)" agregó.

"Debo mencionar que la formula de ajuste es asimétrica, o sea que si el salario real baja, las jubilaciones se mantienen constantes en términos reales. Eso podría presentar problemas de financiamiento en el corto plazo. Si el salario real cae todo el tiempo, sería hora de revisar toda la política económica", continuó argumentando Rodríguez sobre su defensa a la nueva ley de movilidad jubilatoria, la cual generó rispideces dentro del PRO, al contar con el voto de los diputados del espacio y la postura contraria de su flamante titular, Mauricio Macri.

Carlos Rodríguez x.JPG

De todas maneras, el economista describió que "otro problema que la Ley no contempla es la relación entre el número de aportantes y de jubilados. Queda para otra ley. La ley incluye otros gastos previsionales como compensación por única vez y pago de deudas, que afectarían la solvencia fiscal. En esta nota no me refiero a esos ítems, sólo a la fórmula básica de ajuste".

Sobre el final, volvió a defender su postura al remarcar que "la formula en si no es fiscalmente explosiva ya que sólo aumenta las jubilaciones por la mitad del aumento del salario real (parece poco) y al aumentar el salario real también debería aumentar el financiamiento disponible para el ANSES que se basa en un impuesto al salario. Debería sobrar plata".

El Gobierno vetará la ley de la nueva movilidad jubilatoria

Tal como lo había anticipado, el presidente Javier Milei finalmente vetará la nueva fórmula jubilatoria que el Senado convirtió en ley el pasado jueves con la aprobación de más de dos tercios y que había logrado antes media sanción en la Cámara de Diputados.

A través de un comunicado publicado por la Oficina del Presidente, el Gobierno consideró que la decisión del Congreso es "un acto de populismo demagógico" que "tiene como único objetivo destruir el programa económico" y advirtió que el jefe de Estado "se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará".

"Tenemos plena conciencia de que la clase política quiere forzar al Gobierno a oponerse a esta medida demagógica para anotarse una victoria política, pero como el Presidente de la Nación ha dicho en innumerables oportunidades, nosotros preferimos decir una verdad incómoda a una mentira confortable", indica el texto.

"Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de década de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal", concluye el comunicado del Gobierno.