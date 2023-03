Carlos Maslatón destacó la "tolerancia democrática" del peronismo y repudió la represión policial

Maslatón también dejó en claro su postura ante el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que agredió al diputado Máximo Kirchner y también a la militancia que se acercó a acompañar a la exmandataria: "La intolerancia, la represión, el fascismo, proviene de los sectores autodenominados antiperonistas".

El tuit de Maslatón se suma a otro que había publicado durante la mañana del domingo, en el cual cuestionó la manera despectiva en la que algunos sectores de la oposición se refieren al movimiento peronista: "No puedo negarlo, me gusta que ayer para calificar la manifestación peronista en Recoleta haya resurgido el término de "aluvión zoológico", propio de las resacas del radicalismo galerita de 1947. Es la impotencia de los que no aceptan que la Argentina es de todos y para todos".