Campanella, contra Milei y una de sus candidatas: "Un desquiciado y una terraplanista"

"Sus seguidores demuestran ser tan violentos como él. Son peores que los K", había escrito en Twitter el director, lo que despertó la respuesta de Lemoine, quien también trabaja como asesora de imagen del líder libertario: "Vamos a cerrar el INCAA. Y ya te habrás enterado de que no hay un solo fondo apoyando a Javier, sino 3, ¿verdad? ¡Tus tuits van envejeciendo muy mal!".

"¡Sí, me enteré! ¡También al Conicet! A mí personalmente no me afecta, pero lo siento por el cine y la ciencia. Lo que hubiera sido mejor es eficientizarlos, pero entiendo las limitaciones de un desquiciado y una terraplanista", le contestó Campanella, quien ironizó, también, sobre los vouchers: "¿Qué piensan hacer con las mafias sindicales, el narcotráfico, la educación, la trata de personas, el hambre y la angustia? ¿Nos darán un voucher para irnos a otro país?".

Sucede que se volvió viral un video en el que la libertaria habla sobre "la teoría de la Tierra Plana" y la define como una "conspiración a nivel global para ocultarle a la gente que la Tierra en realidad no es una esfera". "Por favor, te pido que abras la mente y que entiendas que es importantísimo cuestionarte absolutamente todo, incluso aquellas verdades que te metieron en la cabeza cuando eras chico", agrega.

NO DEFENDÍ LAS IDEAS DEL TERRAPLANISMO, hice un PILOTO DE FICCIÓN SOBRE CONSPIRACIONES hace 10 años que fue recortado maliciosamente!

Vengo del palo del cine, sorpresa.

"Sé que quieren seguir con la cultura del escarnio, la cancelación y la intimidación, que tanto usó el kirchnerismo durante veinte años. El tema es que si no les tuvimos miedo a ellos, que eran poderosos y con sustancia, mucho menos a ustedes, que son vacíos y payasescos. Fijate, por ahí pueden cambiar de estrategia", remató Campanella.

