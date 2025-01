Campaña sucia: imputaron al diputado Emiliano Estrada por intimidación pública

Estrada es el cuarto imputado en esta causa luego de que fuera sindicado como autor intelectual de la creación de una serie de cuentas en la red social TikTok con el único objetivo de difamar y compartir noticias falsas sobre personas del ámbito empresarial, periodístico y político de la provincia.

Una de las imputadas clave en el caso es Florencia Bustamante, exasesora de Estrada en la Cámara de Diputados de la Nación. En su declaración ante la fiscalía, Bustamante confesó que operaba cuentas como "La Casta Salteña" y "La Casta de Sáenz", siguiendo instrucciones directas del legislador. Según su abogado, Gustavo Feoli, Bustamante consideraba que su labor formaba parte de sus responsabilidades laborales y no tenía conciencia de estar incurriendo en actividades ilícitas.

“Ella prestaba sus tareas de forma remota o desde una oficina alquilada por Estrada, y bajo sus indicaciones creaba y gestionaba las cuentas, además de encargarse de la edición de videos difamatorios que luego eran publicados”, explicó Feoli. Además, la imputada entregó su teléfono para pericias que vinculan directamente sus acciones con el diputado.

Otro imputado relevante en la causa es Alonso Javier Allemand, señalado como el principal operador de la red. Ambos imputados también habrían trabajado en la Municipalidad de San José de los Cerrillos, pero fueron desvinculados tras conocerse su implicación en este caso.

También fue imputado Juan Capisano, creador de la cuenta “Casta Salta” refirió ser empleado del empresario de medios Federico Mena Saravia, por lo que de la causa se desprende que son dos las usinas de “Fake News” que son investigadas por la fiscal Cornejo.

Esta causa causó un gran revuelo en la provincia ya que podrían comenzar a desprenderse una serie de otras denuncias por calumnias e injurias en contra del diputado, por parte de las personas afectadas por los contenidos solicitados por Estrada.

La palabra de la fiscal

Según detalló la Dra. Sofía Cornejo, fiscal penal de Ciberdelincuencia, en conferencia de prensa, “la causa es por intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal. Se trata de un delito contra el orden público que inicia a raíz de la publicación y difusión de videos en las redes sociales TikTok”.

“Nos dimos con que muchos de estos videos no implicaban libertad de expresión. El grueso de los videos podrían dar lugar a futuras acciones de, ya sea de querellas por calumnias e injurias o acciones privadas por algún perjuicio por parte de los damnificados”, agregó.

“Lo que se investiga en estas situaciones es un delito en donde no hay víctimas físicas, no hay personas físicas. Acá hay víctimas en el orden público, en el orden constitucional y desestabilidad de los poderes del estado”, detalló.

La investigación

TikTok informó sobre los mensajes y dio las cuentas de correo electrónico asociados a esas cuentas, paso seguido lo que se hizo fue oficiar a Google para que informe sobre las cuentas de Gmails y en ese momento se revelaron los nombres de las personas físicas.

“Estas personas físicas, en el primer momento, fueron tres imputados, dos de ellos empleados, contratados de la Cámara de Diputados de la Nación y afectados a los asesores del diputado Emiliano Estrada. Es real eso, hay prueba en la causa y ellos mismos al momento de declarar también lo dijeron”, agregó la fiscal.

“Estas tres personas están imputadas por el delito de intimidación pública, en este momento nos encontramos realizando las pericias de sus dispositivos celulares. Calculo que en 10 días a más tardar tendremos alguna novedad”, concluyó.

Respecto a una presunta persecución política como planteó el mismo legislador, la fiscal aclaró que “la investigación no se inicia contra una persona. La investigación empieza contra NN. Después que las pruebas me hayan llevado a él, eso es algo que ya no dependió de mí, sino de los informes de empresas como TikTok, Google, empresas de telefonía celular y declaración de dos personas. Entonces, el direccionamiento no es tal. Esto no es político, esto es jurídico”.

Respecto a los pasos a seguir, anticipó que el diputado nacional “tiene fueros en base a lo que es la legislación. Se puede iniciar la investigación, se lo puede citar a declarar, sin realizar ningún otro tipo de trámite ante el Congreso Nacional, pero si uno tuviera que tomar alguna otra decisión, sí, habría que iniciar el trámite legislativo”.