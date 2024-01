En tal sentido, Rombolá cuestionó a la fórmula presidencial de LLA, que está integrada por el economista libertario y Victoria Villarruel: "Atenta contra la democracia argentina y mientras sean una opción electoral el radicalismo tiene que estar ahí para enfrentárseles sea con el candidato que sea".

A la espera de la definición de la UCR, el dirigente juvenil aclaró su postura: "Como buen radical voy a esperar la decisión del partido (...) Lo que no puede hacer el radicalismo de cara al balotaje es estar en la misma vereda que Javier Milei, que le pegó a un muñeco con la cara de Raúl Alfonsín y dijo que era el peor presidente de la Argentina".

El desprecio de Javier Milei contra los radicales y disidentes

Javier Milei Milei apuntó contra los radicales. Télam

El economista Javier Milei ha mostrado expresiones contra los radicales durante toda su carrera política, aún antes de postularse a la presidencia. En noviembre de 2021, por ejemplo, contó en el Canal de la Ciudad que practicaba boxeo con un muñeco del expresidente Raúl Alfonsín.

"Lo terminé rompiendo. Hasta le había puesto la careta de un expresidente y lo cagaba a trompadas", reconoció. Consultado sobre la identidad del exmandatario, reveló: "Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario de Chascomús".

Unos meses más adelante, en mayo de 2022, compartió en la red social X una nota de Infobae donde la UCR llamaba a "ponerle un freno" a su figura. "Es hermoso que los arquitectos del fracaso y destrucción del país sembrando socialismo no me quieran", sostuvo, y añadió: "Desde que me metí en política dije que con los radicales inútiles y colectivistas no iba a ningún lado. Cualquier alianza con ellos está condenada al fracaso".

En junio de ese mismo año, durante una entrevista en Radio 10, descartó una eventual alianza con JxC de cara a las elecciones presidenciales e insistió en su crítica a los radicales, a quienes catalogó como los "grandes responsables de la decadencia argentina" que "empieza con el populismo de izquierda de (Hipólito) Yrigoyen".

"Los radicales son unos inútiles. Separan los problemas en dos: los que no tienen solución y los que se arreglan con el paso del tiempo. Siempre que fueron gobierno le arruinaron la vida a la gente", sentenció.