Axel Kicillof, sobre la condena a Cristina Kirchner: "Fue puro humo"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , se refirió a la condena en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y expresó que se trató de "un hecho de proscripción, una condena que la verdad es que se basa en puro humo porque no ha habido una sola prueba en ese juicio".

En tanto, analizó el discurso de Cristina de las últimas horas y lo vinculó con el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta en septiembre: "Eso es algo que también ocurrió este año y sin embargo ni siquiera pueden hacer la investigación para encontrar a los responsables, así que me parece que hizo muy bien Cristina en dar su punto de vista y lo que esperamos es que también se tome conciencia".

Sobre el motivo por el cual la líder del Frente de Todos decidió mostrarse públicamente, Kicillof opinó que "la vicepresidenta se dedicó a hacer algunas aclaraciones porque siempre que ella habla se conmueve el país y tiene aquellos sectores que están interpretando, a veces sobreinterpretando y a veces directamente tergiversando sus palabras".

Kicillof criticó el fallo de la Corte sobre la coparticipación

"El fallo de la Corte es vergonzoso. Lo digo porque aunque no soy abogado, lo leí varias veces y primero de manera cautelar intenta legislar, ni siquiera fallar sobre el fondo, sino determinar un porcentaje que va a recibir la Ciudad de Buenos Aires como si fuera el poder Legislativo", opinó el gobernador.

Luego, señaló que la sentencia de la Corte no se puede obedecer al argumentar que "lo que proponen es de imposible cumplimiento. Pide que se le dé al Jefe de Gobierno una plata que está fuera de los presupuestos aprobados por el Legislativo e implementados por el Ejecutivo".

Siguiendo con esta línea, alertó acerca de las consecuencias del fallo y cómo repercute. "Lo que va pasando está dentro de lo que la vicepresidenta comentaba ayer y caracterizó Zaffaroni como una situación no antijurídica, sino ajurídica. No se sabe, no se puede, en ese estado de incertidumbre, en ese estado de indefensión creo que estamos", declaró con preocupación.

Kicillof inauguró la temporada de verano en Mar de Ajó

El gobernador bonaerense estuvo en Mar de Ajó para dar inicio a una nueva temporada y analizó los distintos puntos turísticos de la provincia: "Tenemos las estadísticas en la reserva, lo que se ha visto durante todo el año, durante el fin de semana largo, los feriados, se ha visto que todos los destinos de la provincia de Buenos Aires con atractivos turísticos que son de todo tipo: sierras, lagunas, lagos, ríos, lugares con atractivos rurales, islas".

Luego, se refirió al operativo Sol a Sol al describirlo como un "operativo de seguridad realmente récord en la historia de la provincia de Buenos Aires. 22.300 efectivos movilizados en todos los destinos turísticos".

También dio a conocer que habrá distintas personalidades para que la población que se encuentre viajando en la provincia disfrute de shows. "2.500 artistas bonaerenses van a ser contratados para formar parte de los espectáculos públicos que van a ser gratuitos en todos los puntos de la provincia", manifestó.

En tanto, destacó la importancia de la accesibilidad hacia todas las persona que deseen participar de la temporada: "La idea es que sea al alcance de todos los bolsillos, de todas las posibilidades, que se pueda disfrutar toda la provincia. Es también actividad, trabajo, eso tan importante para nosotros".

"Tiene todos los componentes pero indudablemente lo que hay por detrás es la provincia con mayor afluencia de todo el país y la provincia que está diciéndole 'bienvenido' a los y las argentinas que quieran venir a visitarnos", cerró Kicillof acerca del tema.