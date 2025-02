Axel Kicillof, tras el asesinato de Kim Gómez: "Algunos usan esto para sacar un voto y lucrar con el dolor"

El gobernador de Buenos Aires habló por primera vez luego de la muerte de la niña de 7 años en La Plata, arrastrada por dos delincuentes en un auto y expresó: "No todo vale por un voto, hay límites".

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , se refirió por primera vez al asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue asesinada en La Plata por dos delincuentes menores de edad que la arrastraron durante 15 cuadras en un auto robado , y expresó: “Es un día muy triste. Sé que algunos usan esto para ganar un voto y lucrar con el dolor, sacar ventaja. Se han traspasado todos los límites. Algunos dirigentes políticos los hemos visto hacer cosas que no son política, son miserables”.

En la última conferencia de prensa de la temporada de verano desde el partido de La Costa, la máxima autoridad bonaerense apuntó al oficialismo por utilizar el aberrante asesinato de Kim y aseguró: “No todo vale por un voto, hay límites, pero no era la situación actual. Entre las redes y declaraciones no calma ni pacífica ni acompaña a las familias”.

Además, agregó: “La primera respuesta que tiene que haber es un acompañamiento del Estado para que haya claridad. Desde el primer momento que apresamos a los delincuentes, el área de Justicia está acompañando a las familias por el dolor”.

Acerca de los delincuentes menores de edad, Kicillof precisó que no es una cuestión de "baja de imputabilidad" y expresó: "Este asesinato, el principal responsable de 17 años, no es un tema de Ley penal juvenil. Desde los 16 años se pueden aplicar penas. Lo digo porque estamos dispuestos a discutir y mejorar cualquier ley, pero son leyes nacionales. No son provinciales".

En el mismo sentido, relató: "Teniendo la mejor ley, el problema es cuando se aplica mal. El caso que estamos viendo, está en investigación. Nosotros somos responsables de la Policía. Ya habíamos apresado al asesino de Kim pero volvió a estar libre. Estaba suelto y tenía que estar preso".

Y concluyó con el reclamo de recurso a la gestión de Javier Milei: "Necesitamos que el Gobierno Nacional le devuelva los recursos a la Provincia".

Axel Kicillof criticó las políticas de Javier Milei y lo responsabilizó por "la peor temporada turística de los últimos 6 años"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que la temporada turística de verano es "la peor de los últimos 6 años" y responsabilizó a las políticas de Javier Milei por la crisis en el sector.

Desde el Partido de la Costa y en su cuarta conferencia de verano de la temporada, el gobernador aseguró los números de la actividad turística son "flojísimos" marcando una caída del 9% en turismo y del 27% en ventas por la baja del consumo

"Asumimos el gobierno de la Provincia de Buenos Aires hace 6 años y, quitando la pandemia, queda claro que esta es la peor temporada de estos 6 años. Habíamos advertido que estas políticas económicas iban a tener estos resultados", expresó Kicillof.

Luego reprochó que mientras la actividad en la principal provincia turística del país registraba números negativos se aumentaba un 76% la salida de argentinos al exterior producto del "dólar barato". "El turismo nacional se vio tremendamente perjudicado por la política cambiaria y de destrucción de los ingresos", remarcó.