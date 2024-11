Axel Kicillof cuestionó al Poder Judicial antes de la sentencia contra Cristina Kirchner: "Triste y penoso"

"Se está por consumar este miércoles este escándalo jurídico que tiene una gravedad institucional inmensa, que inaugura un nuevo género al que yo llamaría 'derecho fantasía' o 'derecho ficción'. Se sacan dictámenes, en este caso en la instancia de la Cámara Federal de Casación Penal, donde no hay una sola prueba ni un solo delito en los expedientes y donde además, a quien se acusa de cometerlos no tiene posibilidad material de llevarlos adelante. Un delito que no existió, que se le achaca a una persona que nunca lo podría haber cometido por la función administrativa que tenía", comenzó su defensa el mandatario provincial.