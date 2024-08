Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por la eliminación del tope de precios a las garrafas: "Un gobierno cruel"

El gobernador bonaerense advirtió que a la administración de La Libertad Avanza "no le importa la gente" y agregó que "no es 'libertad' sino beneficiar a unos pocos con los bolsillos de millones que no dan más".