Así se vivió la marcha en Plaza de Mayo por el aniversario del 2001 con críticas a Milei

En el programa El Diario en C5N , con la conducción de Juan Amorín , la periodista Daniela Gian recogió los testimonios de los argentinos que se concentraron alrededor de las 16 en el histórico lugar: "Soy docente, estuve laburando a la mañana, me tomé el tren y el subte y llegué bien a la Plaza" , aseguró una maestra del conurbano que fue por su propia cuenta y llegó sin mayores inconvenientes.

En el mismo tono, otro manifestante, Nicolás, que marchó por el centro porteño este miércoles remarcó: "Me parece que hay un circo de la gente de Seguridad, rodean a la gente, están tratando de distraer. Me parece que hay mucha bronca, angustia y preocupación con lo que se va a anunciar esta noche. Si van a ajustar al que menos tiene, me parece que se prende fuego todo de nuevo, más que nada por la infancia".

Una mujer que viajó desde Parque Chacabuco hasta la Plaza, Norma, resaltó sobre el despliegue de las fuerzas de Seguridad, al mando de la ministra Patricia Bullrich: "Me da mucho miedo. Pensar que nosotros pagamos los trajes de la policía y me dio miedo. Me hace acordar a mi adolescencia cuando los uniformados atacaron a las Madres (de Plaza de Mayo). Tengo miedo de lo social, que va a venir más recesión y represión".

Pato, una militante del MTR de La Matanza se indignó por las medidas de ajuste del Gobierno de Javier Milei: "Decidimos estar en contra de la política económica de este gobierno y de los anteriores también. Ya sabemos lo que va a pasar, no hace falta esperar a la noche. Ya lo dijo y lo va a hacer. Estamos acá por nosotros y por los que se van a sumar a futuro".

Otro joven llamado Juan, llegó en bicicleta desde Almagro, aseguro que por el corte de las dos diagonales detalló que estaba todo cortado: "Quise estar presente y poder manifestar por todo lo que sucedió tan rápido en el país". En este sentido, remarcó sobre el paquete de medidas del ministro de Economía, Luis Caputo: "Lo que más me preocupa es el trabajo y el alquiler. El DNU que se viene a la noche va a ser tremendo, parece".