"Antes prometían alegría": la reacción de Kicillof a los discursos violentos de la oposición

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , reaccionó a polémicas expresiones de figuras de la oposición en plena campaña, entre las que no faltaron los mensajes violentos y las acusaciones infundadas.

"Yo sé que el cambio es difícil y es con dolor y es con esfuerzo. Ahora, les hago una pregunta: qué vamos a elegir, ¿la mediocridad de la decadencia o la valentía del cambio con esfuerzo y con dolor? ¿Qué vamos a elegir los argentinos?", expresó entonces la presidenta del PRO en licencia.

"El tema del dolor me parece que tiene que ver con que están corrigiendo el discurso. Antes prometían alegría, ahora prometen dolor. Habrá que ver qué marco conceptual aplican a que como fruto del dolor vamos a tener algún resultado positivo. Más que promesas, son amenazas", sentenció Kicillof.

Luego, llegó el turno del otro precandidato presidencial de la coalición opositora, Horacio Rodríguez Larreta. "Buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre", lanzó, en un acto de campaña junto a Gerardo Morales en Tres de Febrero.

"No es democrático. Me considero kirchnerista y creo que 'erradicar', 'exterminar', 'dinamitar', es un lenguaje que, habida cuenta de lo que ocurrió y de cómo se fomentaron discursos de odio, no hace falta ser muy sagaz ni tener mucho conocimiento histórico para saber que es algo que tiene una historia espantosa a nivel nacional e internacional", subrayó el mandatario provincial.

Finalmente, Maislin le mostró un video de una impostada indignación del periodista Luis Majul, quien equivocadamente intentó reclamarle al gobierno bonaerense por una serie de robos en el barrio porteño de Villa Soldati.

"No se necesita ningún spot, ninguna campaña electoral. Ahí está. Hay que preguntarle al gobernador: ¿dónde está la seguridad? Hay que preguntarle a Berni, que habla de política ahora. ¿De qué trabaja Berni? Ah, claro, ya no está más", quiso ironizar el conductor de La cornisa.

Tras reírse ante lo despistado del planteo, Kiciloff respondió: "Le quiero decir a ese periodista es que estoy acá, como siempre, laburando, recorriendo, sabiendo que hay un montón de dificultades, problemas, que falta un montón. Pero mejor hacer 171 escuelas que 65, si es que las hicieron, y cerrar 37. Mejor hacer 145 centros de salud, mejor ir avanzando en dirección a ir cubriendo aquellas necesidades que faltan".