Aníbal Fernández brindó detalles sobre la custodia de los expresidentes

En el último día de su gestión, Fernández consideró que los resultados fueron "positivos" y su equipo se retira "con la satisfacción del deber cumplido". "Un bien nacido siempre tiene que desear que le vaya bien al gobierno porque nosotros hicimos todos los esfuerzos posibles, se llegó hasta donde se llegó y ahora le toca a este presidente", sostuvo.

También aprovechó el contacto con periodistas para pedirles que "no caigan" en versiones que señalaban que, a través del decreto que Alberto Fernández firmó este sábado, el Presidente saliente se aseguraba la custodia en el exterior luego de haber manifestado sus intenciones de vivir en España.

Alberto Fernández custodia presidencial Alberto Fernández y un custodio presidencial.

"Eso es una estupidez. Es lo mismo que estaba, no se cambió nada, solamente que en vez de ejecutarse en el Ministerio de Seguridad se va a ejecutar en la Casa Militar. No me lo digan a mí, porque el que le firmaba las licencias a los custodios de (Mauricio) Macri era yo", aseguró.

"No me digan que esto es algo nuevo, se hacía siempre. Todos los presidentes y expresidentes tienen una custodia determinada. Yo tuve que firmarle con el estómago un poquito revuelto los viajes de Macri a la FIFA o a Qatar, pero es lo que dice la ley y yo puse el ganchito", añadió el ministro.

"Pasa en todos los países del mundo y es correcto. No tengo por qué ocultarlo porque lo contaba Macri. Él decide qué hace de su vida y cuándo; yo tengo que responder con la ley que me dieron la orden que hiciera cumplir cuando un mandatario viajaba, por el cuidado y la tranquilidad de quienes representa estando fuera del país", concluyó.