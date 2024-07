Ángel Cappa cruzó a Javier Milei: "Es un burro ignorante"

"Lamentablemente tenemos un Gobierno depredador que está aplicando fórmulas liberales sin tener en cuenta la realidad donde las aplica. Eso es a causa de un presidente que tiene una profunda ignorancia. No tiene ninguna idea, simplemente copia 4 postulados liberales y los trata de encajar sin más, sin tener en cuenta la realidad argentina y eso ha provocado un desastre total. Ha provocado la miseria del pueblo, el hambre, la marginación, y también un zafarrancho en la macro económica con desempleo, cierre de industrias, de pymes", expresó Cappa en diálogo con el programa Ya Es Tarde por AM530.

Consultado por las SAD, el extécnico rechazó la propuesta del Gobierno y criticó el tuit que realizó Milei esta semana donde mostró que los jugadores de la Selección argentina juegan en clubes privados como estrategia para reimpulsar la iniciativa. "Milei te asombra cada vez que habla. Es difícil encontrar un presidente más burro que Milei. Lo que dijo es una cosa increíble, estos jugadores juegan en sociedades anónimas, sí. ¿Qué tendrá que ver? Eso sucede porque en Europa la mayoría de los clubes son sociedades anónimas pero están formados en clubes de barrio todos esos jugadores", señaló.

"Lo que dice es de una ignorancia tan grande que uno se pone a pensar cómo puede ser que un tipo tan burro diga semejante cosa, que agreda a medio mundo, o que viaje por todo el mundo para recibir premios de la derecha más despreciable y vuelve creyendo que les ha abierto los ojos a los dueños del circo. Es una cosa increíble, si no fuera tan dramático sería para reírse", agregó Cappa quien adelantó que el Gobierno buscará impulsar la privatización del fútbol por la fuerza. "Este es un Gobierno prepotente. Es una dictadura civil la que estamos padeciendo en Argentina y de una profunda e inaudita ignorancia en todos los temas", indicó.

El exDT afirmó que Milei quiere privatizar el fútbol para dárselo a los grandes capitales y hacer negocios. "El capitalismo es así, todo lo transforma en un negocio. Los sentimientos, el arte, el fútbol, todo lo que sea lo transforma en un negocio donde los que tienen el capital se llevan la mejor parte. No les importa la gente, no les importa el jugador, no les importa nada. Lo único que respeta la sociedad en la que vivimos es el dinero y el triunfo. Nada más, todo lo demás le da igual", puntualizó.

En otro pasaje de la entrevista, Cappa manifestó que el brutal ajuste del Gobierno solo se puede llevar a cabo con represión y en ese sentido repudió las detenciones arbitrarias en la manifestación contra la Ley Bases en el Congreso. "Te meten preso y te acusan de cualquier cosa para generar miedo, pero yo creo que no van a poder porque el pueblo argentino tiene una larga historia de lucha y de resistencia de estos atropellos".