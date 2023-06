Anabel Fernández Sagasti, sobre las elecciones en Mendoza: "El peronismo está competitivo"

"En el peronismo hemos abierto la participación a todos aquellos que querían ser candidatos y se dieron cuatro listas. La competencia ha sido muy sana, con propuestas muy superadoras y marcando la necesidad de un cambio de rumbo para la provincia de Mendoza", destacó Fernández Sagasti.

"En el peronismo hay mucha esperanza. El cambio de rumbo es muy importante, se percibe el hartazgo y la necesidad de que lleguen los servicios y los derechos básicos a los barrios", agregó,

También señaló que para estas elecciones "se ha dividido el oficialismo, lo que le da una gran oportunidad al peronismo para estar competitivo". Sin embargo, la senadora marcó diferencias entre el escenario provincial y el nacional, donde se mostró a favor de una candidatura de consenso.

"Me parece que tiene que haber una unidad con lista única, porque somos el oficialismo, y por las cuestiones macroeconómicas me parece que hay que dar un símbolo de fortaleza. Pero no es algo que decida yo", afirmó.

"Sería un desastre para la Argentina que vuelva a gobernar la derecha. Me preocupa mucho lo que pueda llegar a pasar en términos de la negociación con el FMI (Fondo Monetario Internacional)", concluyó.