Alberto Fernández calificó de "barrabasadas" y "atrocidades" las ideas de La Libertad Avanza

Allí hizo referencia a las ideas que expresan los dirigentes libertarios y admitió que "me preocupa muchísimo que tengamos un momento electoral donde estemos discutiendo si la ciencia y la tecnología son importantes para el desarrollo nacional; me parece tremendo".

Además, insistió que "niegan la atrocidad de la dictadura, vuelven a instalar la teoría de los dos demonios y defienden lo indefendible. Esto sólo los hace más atroces".

Al respecto, reparó: "No hay que dejarlos pasar", en el marco de los "40 años de democracia, algo que nos costó mucho y no nos salió todo lo bien que queríamos, pero avanzamos en muchas cosas, nuestro deber es hacer que esto no terminé acá"

"No debe permitirse nunca más que alguien sea avasallado por el hecho de pensar, de investigar, eso nunca más en la Argentina", postuló y les dijo a los integrantes del Conicet: "Los he visto reaccionar ante las barrabasadas que dice un candidato y frente a otra candidata que por más que no lo dice quiere postergar el desarrollo científico en la Argentina".

Al mismo tiempo, lamentó que en el Conicet hubo "hombres que fueron desaparecidos de la faz de la tierra solo por pensar", y consideró que "para un fascista no hay nada más peligroso que pensar, por eso les tienen miedo, por eso quieren cerrar las universidad y por eso dicen que la escuela pública es para adoctrinar gente".

En su discurso, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus apuntó que "quienes atacan la ciencia atacan la memoria y quienes atacan la memoria atacan la ciencia", al tiempo que criticó que los "negacionistas" de la dictadura militar "nos hablan de cerrar el Conicet".

"Les decimos que no hay forma de terminar con la ciencia, no hay forma de terminar con la memoria", expuso en su discurso.

También la presidenta del Conicet, Franchi se refirió a las propuestas de LLA: "Nos atacan porque somos representantes de un pensamiento crítico que asusta", dijo y se manifestó satisfecha porque "sacamos a la luz situaciones horribles del pasado" en el organismo científico durante la última dictadura militar.

Durante el acto, los legajos reparados y/o reconstruidos fueron recibidos por familiares y/o allegados/as de Eduardo Alfredo Pasquini, Héctor Saraceno, María del Carmen Sabino, Antonio Anselmo Misetich, Arturo Miguel Rosés, Luis Ángel Dadone Hansen y Horacio Alberto Giusti.

Además durante el acto, se colocaron placas con sus respectivos nombres en la explanada del Polo Científico Tecnológico y se reconoció a integrantes del Conicet dados de baja por la Junta Militar.

Asimismo, se presentó el libro "El Conicet en dictadura. Efectos del terrorismo de Estado en la ciencia argentina y formas de reparación", y se inauguró la muestra “Ciencia es soberanía: un recorrido por los 65 años" del organismo, producida por la Dirección de Relaciones Institucionales del Consejo.

En su mensaje, Fernández ponderó la labor de los científicos, en particular durante la pandemia de coronavirus: "Estamos terminando nuestra propia vacuna contra el Covid y lo hicieron los científicos reconocidos en todo el mundo", aseguró.

El Presidente remarcó asimismo que durante su gestión "se logró recuperar lo que ganaban en 2015 en términos reales".

Las palabra de Taty Almeyda sobre la vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel

La histórica referente del movimiento de derechos humanos e integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, estuvo presente en el acto y felicitó a la Comisión por la Memoria del Conicet que organizó el acto de reparación, e indicó que "hoy más que nunca hay que cuidar la memoria, que pretenden hacer desaparecer pero no lo van a lograr".

Asimismo, criticó a la candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, por ser "negacionista". "Está negando todo lo que ya está aceptado", lamentó la dirigente de Madres de Plazas de Mayo, línea fundadora.