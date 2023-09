Ahora, Macri dice que se equivocó con Ganancias: "Es el impuesto más justo de todos"

En diálogo con Cadena 12, Macri reconoció que "me equivoqué", en referencia a la promesa de eliminar el tributo durante su gestión. Explicó que cuando se implementó la reforma impositiva, le mostraron que ese impuesto "es más justo que cualquier otro. Hay que ir por un sistema impositivo sano que genere empleo".

Mauricio Macri teléfono Télam

Macri había prometido eliminar el Impuesto a las Ganancias en su gobierno

En la campaña presidencial del año 2015, uno de los spots del entonces candidato Macri aseguraba:“En mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuesto a las Ganancias”. Incluso, durante una entrevista en el mismo año, redobló la apuesta y explicó que iban a cambiar el impuesto “el primer día” debido a que “eso deviene de la estafa de la inflación”.

“La inflación se va a acabar en mi gobierno y no va a haber más impuesto a las Ganancias para los trabajadores. El impuesto a las Ganancias lo tiene que pagar la gente que realmente está en el quintil que más plata gana”, describió en TN.

Impuesto a las Ganancias: Macri criticó a diputados que dieron quórum y desde el radicalismo lo cruzaron fuerte

El expresidente Mauricio Macri criticó a los diputados que facilitaron el quórum en la sesión de Diputados donde se le dió media sanción al proyecto de eliminación del Impuesto a las Ganancias. Aseguró que "el populismo es muy contagioso” en relación a la actitud de los miembros de su espacio. Por su parte, Gabriela Brouwer de Koning, integrantes del bloque Evolución Radical, salieron a cruzarlo fuerte y expresaron que "hablar de esto cuando se está votando algo tan importante es una falta de respeto".

Macri calificó la iniciativa como “un mamarracho electoral” y sostuvo que “apoyarla es una irresponsabilidad”. “Todos queremos una Argentina con un Estado que no sea aplastante, que se lleve al tamaño justo y necesario para que se pueda producir y generar empleo privado y no inventar ñoquis en todo el país, pero no podemos hacerlo a costa de una hiperinflación, que ya la vivimos”, señaló el exmandatario a Cadena3.

"Respeto mucho a quien fue presidente de la Nación, pero aquí no hay ningún populismo. Hablar de quórum o no quórum cuando se está votando algo tan importante para mi ciudad es una falta de respeto", señaló la diputada Brouwer de Koning, en declaraciones a Futurock.

A su vez, junto con Danya Tavela, negaron haber facilitado el quórum necesario para el debate de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y la creación de nuevas universidades: "Ellos (por el bloque del Frente de Todos) ya tenían el quórum y la cantidad de diputados necesaria para sesionar. Nosotros fuimos unos más ahí", explicó la diputada cordobesa.

Macri increpó a un periodista que le preguntó por la deuda con el FMI: "No te puedo educar"

El expresidente Mauricio Macri tuvo una deplorable actitud con un periodista que le repreguntó sobre la deuda que se tomó en su gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una conferencia de prensa en la ciudad cordobesa de Jesús María, el periodista Luis Sánchez le consultó a Macri sobre el acuerdo con su mandato entre el FMI y la Argentina, con el que el organismo dio el préstamo de casi u$s57 mil millones, que es el más importante de la historia argentina y del Fondo: "¿Qué reflexión hace de la deuda que tomó usted hace cuatro años y que el Fondo dice que se violaron algunos...?"

No obstante, el expresidente lo interrumpió y lo cuestionó. "No, estás muy mal informado. No te puedo educar en una conferencia de prensa, así que no puedo hacer nada", expresó.