Afirman que la decisión del Gobierno de quitarle la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner es ilegal

Especialistas señalan que no hay un sustento legal detrás de la medida. Incluso el mismo Milei, en una entrevista realizada hace un tiempo, había admitido que no se podía hacer porque "es un derecho adquirido".

Especialistas en derecho constitucional y previsional afirman que la decisión del Gobierno de quitarle la jubilación de privilegio a la expresidenta Cristina Kirchner es "ilegal" y advierten que no hay fundamentos para tomar esta medida en base a "una condena que no está firme". Incluso el mismo presidente Javier Milei había admitido en una entrevista que el Poder Ejecutivo no puede hacerlo porque se trata de "un derecho adquirido".

El argumento es que este beneficio "se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo", y por lo tanto se "torna inadmisible" que pueda seguir percibiéndolo tras la "indignidad" que implica una condena penal.

"Que una persona no reciba su jubilación por 'indigna' lleva a lo peor de la República Argentina antes de la Constitución de 1853", la cual establece "que no hay persecuciones personales", aseguró a C5N el abogado de la expresidenta, José Manuel Ubeira. "No hacen otra cosa que subirla al ring todo el tiempo", lamentó.

"Por otra parte, es un derecho alimentario, lo cual no puede ser conculcado por ningún presidente ni por ninguna autoridad de la Nación. Lo único que va a pasar es que seguramente la jubilada o la pensionada, como quieran decirle, presentará un amparo y en 48 horas un juez suspenderá la vigencia de este decreto", anticipó.

Cristina Kirchner juicio intento de magnicidio El Gobierno justificó su decisión en la "indignidad" que implica una condena penal. NA/Claudio Fanchi

El abogado constitucionalista Félix Lonigro señaló a este medio que, si bien la decisión del Gobierno es "absolutamente lógica", la jubilación de privilegio de Cristina "está avalada ya por la Justicia". "Ahora el gobierno de Milei se la quiere sacar porque dice que es una condenada. Bueno, con ese criterio se la hubiera sacado antes, porque ya estaba condenada desde 2022", recordó.

"Es lógico que una expresidenta que tiene una condena no tenga el honor o la dignidad como para cobrar esa asignación especial pero, así como está prevista en la ley, es el Congreso el que se la debería eliminar. O sea, el Gobierno tiene razón, pero el problema es el procedimiento que usa para querer quitarle esa asignación", explicó.

Por su parte, el abogado especialista en derecho previsional Christian D'Alessandro afirmó que "no hay sustento legal, es ilegalidad manifiesta". "De producirse la baja de las prestaciones, sería ilegal. La prestación fue resuelta judicialmente y fue ratificada por la Justicia, acordada por la Anses", remarcó.

D'Alessandro añadió que "la disposición del Gobierno de querer quitársela porque ella lleva una condena que no está firme, porque no es moral o ético, no es un fundamento" y "no corresponde" porque "nada dice la Ley 24.018 de quitar por condenas". En este contexto, indicó, "obviamente" la expresidenta podría judicializar la medida y obtendría un fallo a su favor.

El día que Javier Milei dijo que la jubilación de Cristina "no se puede tocar"

"Algunos están consultando si la asignación de privilegio que cobran otras personas en similares condiciones se darán también de baja. La respuesta es la obvia: por supuesto", anunció en X el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras informar en conferencia de prensa que el Gobierno le quitaría la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner. Sin embargo, hace unos meses el presidente Javier Milei había afirmado que no podía ir contra "derechos adquiridos".

"Eso es un derecho adquirido, no se puede tocar. La pregunta es: si yo vengo a respetar los derechos de propiedad, ¿cómo voy a violentar un derecho adquirido?", sostuvo el mandatario en TN tras una consulta sobre el tema. "No puedo hacer nada con eso, pero sí puedo corregirlo hacia adelante y lo bueno es que yo empiece con el ejemplo", añadió, anticipando que planea renunciar a su jubilación de privilegio.