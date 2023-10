Abatida, Bullrich reconoció la derrota y llamó a "abandonar el populismo"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich , reconoció la derrota en las elecciones pero adelantó que no felicitará al candidato de Unión por Patria, Sergio Massa , y convocó a "terminar con el populismo".

"En esta noche donde no hemos logrado los objetivos que queríamos para nuestra Argentina , para los argentinos, venimos a ratificar con toda la fuerza los valores de nuestra causa. Nuestra causa va más allá de un momento electoral y va más allá de la derrota que hoy aceptamos", manifestó la exministra de Seguridad en un discurso desde el búnker electoral de Juntos por el Cambio.

Bullrich estuvo acompañada por el expresidente Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el candidato a vicepresidente, Luis Petri, entre otros referentes de la coalición opositora.

La candidata cambiemita expresó que seguirá defendiendo los valores de "la república, la transparencia, la lucha contra la corrupción y de un país que debe terminar con el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza".

"Quizás esos valores hoy se han quedado dormidos, pero nosotros los vamos a despertar todos y cada uno de los días de nuestra lucha para tener una Argentina productiva y sin pobreza. Importa siempre el camino, importan siempre los objetivos", agregó la candidata.

Acto seguido, Bullrich sostuvo que el populismo "ha empobrecido al país" y en referencia a la victoria de Massa indicó que no va a felicitar "que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia Argentina".

"Por eso quiero decirles que siempre, junto a todos los que somos parte de esta fuerza, vamos a representar los valores de los que hoy nos votaron. Nuestros valores no están a la deriva, no se venden ni se compran, no los vamos a negociar", completó.