"Raza superior, querido Rey"

Macri y una frase que no quedó en el tintero: "Alemania, raza superior".

Sería muy de papanatas de toda papanatez creer que hablar -muy suelto de cuerpo- sobre la “raza superior alemana” fue al azar. Tiene mucho de política y poco de fulbo. Se me pone la piel de pollo de solo pensar que la derecha argentina está en estado fascista. No verlo es, al menos, de papanatas. ¿Sabrá Mauricio -que es Macri- que la "raza superior" asesinó a dos millones de niños? Por si no lo sabias, te despabilo: el concepto de "raza superior" es el que utilizaba Hitler.