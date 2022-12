Coparticipación: "El fallo de la Corte afecta a la Provincia y al interior del país"

No obstante en el año 2020, en el medio de la pandemia Alberto Fernández, consideró también con decreto que se estaba asignando a la ciudad Autónoma de Buenos Aires fondos excesivos para pagar el traspaso de la policía de la ciudad. Por lo cual tampoco no había ningún fundamento: la policía o las fuerzas de seguridad del resto de las provincias son soportadas por los mismos fondos provinciales.

Es así que en el año 2020 a través del decreto 735, Alberto Fernández, reduce esos fondos coparticipables destinados a la ciudad Autónoma de Buenos Aires de 3,5 a 1,4, que era el monto histórico. Esta reducción a 1,4 del porcentaje de fondos coparticipables fue en un marco en el que se estaba sufriendo el Covid en nuestro país y los fondos eran absolutamente indispensables para distribuirlos federalmente. Además, es una facultad del Presidente ya que siempre se estableció por decreto.

La medida cautelar interpuesta por la Ciudad tiene como fundamento la afectación a los fondos para subvencionar la policía de la ciudad que fue el argumento por el cual ,en el año 2016, Mauricio Macri, incrementó ese porcentaje a esta ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia, en un fallo absolutamente infundado, aumenta ese porcentaje a 2,95 sin ningún tipo de prueba de por qué se precisaría ese porcentaje para subvencionar las fuerzas de seguridad. Además de ser un fallo absolutamente arbitrario, también es un fallo que suspende la ley por el cual se hace el traspaso de la Ciudad.

La Corte Suprema de Justicia puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, pero nunca revivir una ley derogada porque es una facultad del Congreso sancionar las leyes y tampoco suspenderlas.

Varios gobernadores de la República argentina se quejaron por la arbitrariedad de la Corte ya que esto no afecta solamente a una provincia sino al resto del interior de nuestro país porque estos fondos necesariamente tienen que sacarse de las provincias para destinárselos de manera inmediata a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte el Presidente advirtió que era un fallo de imposible cumplimiento y presentaron un recurso in extremis para recusar a los integrantes de la Corte Suprema.

El Ejecutivo también estableció que para poder hacer el traspaso de estos fondos necesariamente debe votarse una ley nueva de presupuesto ya que no están asignadas esas partidas, o, establecer un nuevo endeudamiento porque los fondos hoy no existen. Para establecer un nuevo endeudamiento necesariamente también debe pasar por el Congreso.

Por su parte, Juntos por el cambio sacó una declaración en donde repudia la supuesta desobediencia por parte del poder Ejecutivo este fallo.

En rigor de verdad, no se trata de desobediencia sino de la articulación de recursos para explicar que esos fondos no existen y que eventualmente la Nación debería endeudarse y que la partida presupuestaria para el año 2023 no contempla una nueva asignación para CABA.

Es evidente que nos encontramos nuevamente entre un conflicto de poderes en donde la Corte Suprema de Justicia a través de sus sentencias saca en su oportunidad y en su contenido fallos eminentemente políticos que corresponden justamente a los otros poderes del Estado tanto de la nación como de las provincias afectando la federalidad y la división de poderes.