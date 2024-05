Auditar para dominar

Un gobierno que no tiene nada más para mostrar mas que el goce por el daño.

Se sabe que el poder (cualquiera sea su posición ideológica) suele hacerse de un emergente de conflicto permanente para sostenerse y expandir su poderío, sobre todo cuando, como en el caso de este gobierno, no se tiene una sola medida favorable al conjunto del pueblo argentino. Vale aclarar que la baja de la inflación del último mes de abril al 8.8% no puede ser calificado como un hecho positivo dado que estos números no se condicen ni con los precios para el consumo básico ni con los ingresos de los asalariados, ni con la mejora de la calidad de vida.