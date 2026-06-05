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Nueva vida: así fue la impresionante transformación de Flor Vigna

Entre cambios físicos, nuevos proyectos y una mudanza internacional, la cantante apuesta a reinventarse una vez más y abrir un nuevo capítulo en su carrera.

Flor Virgna se renueva: la impresionante transformación que es viral.

Flor Virgna se renueva: la impresionante transformación que es viral.

  • Flor Vigna confirmó su separación de Lautaro “Lauta” López.
  • Se enfocó por completo en nuevos proyectos profesionales.
  • Inició un exigente entrenamiento de boxeo.
  • Mostró una impactante transformación física.
  • Representará a Argentina en el evento Supernova: Génesis.
  • Busca reinventarse y abrir una nueva etapa en su carrera.

Nueva vida: tras confirmar su separación de Lautaro “Lauta” López, Flor Vigna atraviesa una etapa de cambios. La artista mostró su reinvencion física, se prepara para una exigente pelea de boxeo y decidió mudarse para perseguir un nuevo desafío. Así fue su impresionante transformación.

Vigna está viviendo una de las etapas más intensas de su vida. En medio de importantes cambios personales, la cantante y actriz confirmó su separación de Lautaro “Lauta” López y se enfocó por completo en nuevos proyectos que la llevaron a transformar su rutina, su físico y sus objetivos.

Luego de haber ganado experiencia en eventos competitivos durante los últimos años, Flor considera que este reto representa mucho más que un combate deportivo. La artista aseguró que está atravesando un proceso de aprendizaje y transformación personal que le permite descubrir nuevos límites y fortalezas.

Flor vigna

Como fue la increíble transformación de Flor Vigna

Lejos de quedarse paralizada por el difícil momento personal, Vigna decidió concentrarse en su carrera deportiva. La artista participará en el evento de boxeo Supernova: Génesis, que se realizará en México y reunirá a reconocidas figuras e influencers sobre el ring.

Para prepararse, inició un entrenamiento de alta exigencia que provocó un notable cambio físico. Incluso contó en sus redes sociales que se propuso bajar ocho kilos para llegar en óptimas condiciones a la competencia. Según relató, el proceso no estuvo exento de dificultades y reconoció que sufrió algunos episodios de agotamiento mientras intentaba adaptarse a las nuevas exigencias.

La ex participante de Combate anunció que se instalará temporalmente en México para entrenar de cara al combate frente a la influencer mexicana Alana Flores. A través de sus redes sociales, explicó que tomó la decisión de alejarse por un tiempo de Argentina para enfocarse por completo en su preparación y dar lo mejor de sí en esta nueva experiencia.

Flor vigna

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