Video: un hombre interrumpió a los gritos la audiencia general del papa Francisco

"Esta no es la iglesia de Jesucristo" , gritaba el hombre que irrumpió a los gritos la audiencia general del papa Francisco , en el aula Pablo VI del Vaticano. Inmediatamente, el manifestante fue retirado por la seguridad y Francisco pidió rezar por él "porque estaba sufriendo".

El hombre de entre 40 y 50 años comenzó a gritar: "No más máscaras en la iglesia, esta no es la iglesia de Jesucristo… La iglesia es santa, católica y apostólica… Tú no eres el rey", según indicaron los testigos allí presentes.