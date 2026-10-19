20 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Tras la ola de protestas, rige el toque de queda en amplios sectores de París y de otras ciudades francesas

El primer ministro Sébastien Lecornu había solicitado esta mañana aplicar restricciones nocturnas focalizadas para frenar la ola de violencia y, por la tarde diversas, autoridades municipales decidieron aplicarlas. En la capital francesa, el toque de queda comenzó a las 23 (las 18 de la Argentina) y se extenderá hasta las 6 de la mañana del martes.

Por
Las autoridades galas no descartaron la posibilidad de declarar el estado de emergencia si la crisis continúa escalando.

Las autoridades galas no descartaron la posibilidad de declarar el estado de emergencia si la crisis continúa escalando.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, solicitó este lunes a las autoridades regionales la aplicación de toques de queda "parciales" y "localizados" en diversas ciudades del país para contener la ola de violencia, saqueos e incendios intencionales que se intensificó durante el último fin de semana. Además, no descartó la posibilidad de declarar el estado de emergencia si la crisis continúa escalando.

Emmanuel Macron, presidente de Francia.
Te puede interesar:

Macron habló en cadena nacional tras los disturbios y la ola de protestas que sacude a Francia: "Sentimos rabia y vergüenza"

"Estoy absolutamente decidido a restablecer el orden", afirmó Lecornu en diálogo con los medios de comunicación. Respecto a la eventual aplicación de un régimen de excepción, el primer ministro señaló: "El estado de emergencia sigue siendo una medida muy seria, incluso en lo que respecta a su implementación. Por lo tanto, si es necesario, por supuesto que podríamos hacerlo. Sin embargo, en el estado actual de las cosas, la cuestión de los toques de queda y su aplicación parece adaptarse mejor a la situación que podríamos enfrentar".

Tras el pedido de Lecornu, numerosas ciudades francesas anunciaron toques de queda que comenzaron hoy por la noche (la tarde en Argentina) y posiblemente se repitan en las noches de los próximos días. En París, el toque de queda estará vigente de las 23 de hoy lunes (las 18 de la Argentina) a las 06 del martes en torno a la Plaza de la República y en las calles de los alrededores de Les Halles, indicaron las autoridades locales citadas por el canal de televisión francés BFM TV.

En Lyon, las autoridades locales decidieron imponer esta medida de las 21 de hoy a las 06 del martes en una zona de Presqu'ile de Lyon, una zona del centro de la ciudad, informó BFM TV.

El prefecto del departamento de Norte impuso un toque de queda en zonas de Lille, Wattignies, Douai y Denain de las 20 a las 06 para los próximos dos días, a partir de hoy lunes, indicó el Matignon, la oficina del primer ministro de Francia, según informes de BFM TV. La decisión fue tomada con el acuerdo de todos los alcaldes involucrados.

En Niza, una ciudad del sureste de Francia, el alcalde Eric Ciotti anunció en la red social X un toque de queda para menores de edad que entrará en vigor hoy lunes a las 21 La medida apunta a restringir la circulación nocturna de jóvenes tras las protestas que sacuden al país.

Alrededor de 550.000 personas participaron el sábado en protestas en toda Francia. Un total de 2.397 personas fueron arrestadas durante las protestas marcadas por la violencia, se indicó en cifras dadas a conocer el domingo por el Ministerio del Interior francés. Las detenciones se concentraron en los focos de mayor conflicto, señaló el informe.

Un total de 997 oficiales de policía y gendarmes resultaron heridos, siete de ellos de gravedad. Las fuerzas de seguridad también sufrieron un balance significativo de daños personales, agregó la fuente.

La postura de la Unión Europea y el control de redes sociales

Desde Bruselas, la Unión Europea (UE) emitió un pronunciamiento sobre los acontecimientos. El portavoz del bloque, Markus Lammert, sostuvo que el derecho a la protesta pacífica "debe ser protegido", al tiempo que condenó de forma enfática los actos de violencia urbana. "Quienes se manifiestan pacíficamente no deben ser confundidos con quienes cometen actos de violencia", enfatizó el vocero de la UE, calificando los saqueos y ataques como "inaceptables".

Por su parte, la Comisión Europea confirmó que se encuentra en "estrecho contacto" con ARCOM, el regulador de medios de Francia, para vigilar que las plataformas de redes sociales y de video apliquen las normas vigentes contra la manipulación informativa y la incitación a la violencia.

"Somos los sans-culottes, no nos rendimos, todos unidos", reza el chaleco del manifestante.

"Cuando las plataformas en línea detecten o tengan sospechas de un delito penal que pueda ocurrir, deben aplicar las reglas de manera proactiva e informar a las autoridades nacionales", expresó al respecto el vocero europeo Thomas Regnier.

Caída en los mercados e impacto financiero

El recrudecimiento del conflicto social golpeó de manera inmediata a la economía francesa, en un contexto ya atravesado por dificultades con la deuda pública. Las acciones que cotizan en la Bolsa de París registraron caídas pronunciadas, mientras que los precios de los bonos soberanos sufrieron un duro revés.

El rendimiento del bono francés a 10 años subió 12 puntos básicos hasta alcanzar el 4,90%, acercándose a los niveles máximos registrados a principios de octubre (4,99%), cuando anotó su nivel más alto desde 2002.

En tanto, el diferencial de rendimiento o riesgo país con respecto al bono alemán a 10 años, utilizado como referencia en la eurozona, se amplió a 146 puntos básicos, lo que refleja el mayor costo que exigen los inversores para prestarle a Francia en comparación con Alemania.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Somos los sans-culottes, no nos rendimos, todos unidos, reza el chaleco del manifestante.

El día después de las masivas protestas en Francia: 1.800 detenidos y más de 500 policías heridos en una jornada brutal

Multitudinarias protestas en distintas ciudades de Francia. 

Tensión en Francia: 400 detenidos en una jornada de marchas por el costo de vida y el deterioro social

La Justicia investiga el alcance del ataque, que obligó a descartar alimentos y estuvo vinculado con incendios en algunos establecimientos.

Hackearon los sistemas de frío de cientos de supermercados en Francia y provocaron pérdidas millonarias

Afortunadamente, la vida del director y profesora no corre peligro

En medio de las protestas estudiantiles en Francia, un alumno le disparó al director y una profesora

feroz incendio destruyo el mercado cubierto mas antiguo de paris: investigan las causas del siniestro

Feroz incendio destruyó el mercado cubierto más antiguo de París: investigan las causas del siniestro

El papa León XIV se recupera tras ser intervenido quirúrgicamente.

El Vaticano enviará una misión a Perú y avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV a Sudamérica

Rating Cero

Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Turf busca al doble de Joaquín Levinton para protagonizar el documental de la banda por sus 30 años.

"Buscamos Joaquines": Turf lanzó una convocatoria para encontrar al doble de Levinton para un documental

Disney busca a Elsa para protagonizar la versión teatral. 

Disney busca a la nueva Elsa: Frozen llega a la Argentina y lanzan una convocatoria para elegir a la protagonista

Luis Brandoni inició una amistad con Robert De Niro que se mantuvo durante décadas pese a la distancia.

Robert De Niro le envió una carta a la esposa de Brandoni a seis meses de su muerte: "Perdoná.."

El albúm de fotos que compartió Mauro Icardi durante sus vacaciones.

Mauro Icardi compartió un álbum con la China Suárez desde México: sin sus hijas y junto a la familia de la actriz

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

últimas noticias

Murió un nene de 10 años por una ameba "come-cerebros" en Catamarca y cerraron las Termas de Fiambalá

Hace 26 minutos
Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Hace 29 minutos
Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

Boca pegó rápido en el Maracaná y vence 1 a 0 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Hace 30 minutos
El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

Hace 37 minutos
Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Hace 1 hora