Tras la ola de protestas, rige el toque de queda en amplios sectores de París y de otras ciudades francesas

El primer ministro Sébastien Lecornu había solicitado esta mañana aplicar restricciones nocturnas focalizadas para frenar la ola de violencia y, por la tarde diversas, autoridades municipales decidieron aplicarlas. En la capital francesa, el toque de queda comenzó a las 23 (las 18 de la Argentina) y se extenderá hasta las 6 de la mañana del martes.

Las autoridades galas no descartaron la posibilidad de declarar el estado de emergencia si la crisis continúa escalando.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, solicitó este lunes a las autoridades regionales la aplicación de toques de queda "parciales" y "localizados" en diversas ciudades del país para contener la ola de violencia , saqueos e incendios intencionales que se intensificó durante el último fin de semana. Además, no descartó la posibilidad de declarar el estado de emergencia si la crisis continúa escalando .

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"Estoy absolutamente decidido a restablecer el orden" , afirmó Lecornu en diálogo con los medios de comunicación. Respecto a la eventual aplicación de un régimen de excepción, el primer ministro señaló: " El estado de emergencia sigue siendo una medida muy seria, incluso en lo que respecta a su implementación . Por lo tanto, si es necesario, por supuesto que podríamos hacerlo. Sin embargo, en el estado actual de las cosas, la cuestión de los toques de queda y su aplicación parece adaptarse mejor a la situación que podríamos enfrentar ".

Tras el pedido de Lecornu, numerosas ciudades francesas anunciaron toques de queda que comenzaron hoy por la noche (la tarde en Argentina) y posiblemente se repitan en las noches de los próximos días. En París, el toque de queda estará vigente de las 23 de hoy lunes (las 18 de la Argentina) a las 06 del martes en torno a la Plaza de la República y en las calles de los alrededores de Les Halles, indicaron las autoridades locales citadas por el canal de televisión francés BFM TV.

En Lyon, las autoridades locales decidieron imponer esta medida de las 21 de hoy a las 06 del martes en una zona de Presqu'ile de Lyon, una zona del centro de la ciudad, informó BFM TV.

El prefecto del departamento de Norte impuso un toque de queda en zonas de Lille, Wattignies, Douai y Denain de las 20 a las 06 para los próximos dos días, a partir de hoy lunes, indicó el Matignon, la oficina del primer ministro de Francia, según informes de BFM TV. La decisión fue tomada con el acuerdo de todos los alcaldes involucrados.

En Niza, una ciudad del sureste de Francia, el alcalde Eric Ciotti anunció en la red social X un toque de queda para menores de edad que entrará en vigor hoy lunes a las 21 La medida apunta a restringir la circulación nocturna de jóvenes tras las protestas que sacuden al país.

Alrededor de 550.000 personas participaron el sábado en protestas en toda Francia. Un total de 2.397 personas fueron arrestadas durante las protestas marcadas por la violencia, se indicó en cifras dadas a conocer el domingo por el Ministerio del Interior francés. Las detenciones se concentraron en los focos de mayor conflicto, señaló el informe.

Un total de 997 oficiales de policía y gendarmes resultaron heridos, siete de ellos de gravedad. Las fuerzas de seguridad también sufrieron un balance significativo de daños personales, agregó la fuente.

La postura de la Unión Europea y el control de redes sociales

Desde Bruselas, la Unión Europea (UE) emitió un pronunciamiento sobre los acontecimientos. El portavoz del bloque, Markus Lammert, sostuvo que el derecho a la protesta pacífica "debe ser protegido", al tiempo que condenó de forma enfática los actos de violencia urbana. "Quienes se manifiestan pacíficamente no deben ser confundidos con quienes cometen actos de violencia", enfatizó el vocero de la UE, calificando los saqueos y ataques como "inaceptables".

Por su parte, la Comisión Europea confirmó que se encuentra en "estrecho contacto" con ARCOM, el regulador de medios de Francia, para vigilar que las plataformas de redes sociales y de video apliquen las normas vigentes contra la manipulación informativa y la incitación a la violencia.

"Somos los sans-culottes, no nos rendimos, todos unidos", reza el chaleco del manifestante. AFP

"Cuando las plataformas en línea detecten o tengan sospechas de un delito penal que pueda ocurrir, deben aplicar las reglas de manera proactiva e informar a las autoridades nacionales", expresó al respecto el vocero europeo Thomas Regnier.

Caída en los mercados e impacto financiero

El recrudecimiento del conflicto social golpeó de manera inmediata a la economía francesa, en un contexto ya atravesado por dificultades con la deuda pública. Las acciones que cotizan en la Bolsa de París registraron caídas pronunciadas, mientras que los precios de los bonos soberanos sufrieron un duro revés.

El rendimiento del bono francés a 10 años subió 12 puntos básicos hasta alcanzar el 4,90%, acercándose a los niveles máximos registrados a principios de octubre (4,99%), cuando anotó su nivel más alto desde 2002.

En tanto, el diferencial de rendimiento o riesgo país con respecto al bono alemán a 10 años, utilizado como referencia en la eurozona, se amplió a 146 puntos básicos, lo que refleja el mayor costo que exigen los inversores para prestarle a Francia en comparación con Alemania.