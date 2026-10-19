Conmoción en el mundo del espectáculo: murió una reconocida modelo e influencer, expareja de Justin Bieber

La joven, que cobró gran notoriedad pública por su pasado romance con la estrella pop y por su marca de trajes de baño, fue despedida por familiares y seguidores en redes sociales. Padecía un trastorno del sistema inmunológico.

Sarah y Justin mantuvieron un breve e intenso romance durante el verano de 2016.

A los 34 años falleció Sahara Ray, reconocida modelo e influencer que saltó a la fama internacional tras ser vinculada sentimentalmente con la estrella del pop Justin Bieber . Ray, quien además se desempeñaba como creadora de contenido y empresaria en la industria de la moda, dejó su huella en sus miles de seguidores, quienes colmaron las redes sociales con condolencias hacia sus seres queridos.

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"Murió anoche, rodeada de sus familiares en el hospital, era una persona sumamente querida", expresaron sus allegados y pidieron reserva y respeto en medio del duelo. Según trascendió, la influencer y empresaria textil padecía el síndrome de Guillain-Barré , un trastorno en el cual el sistema inmunológico ataca los nervios periféricos, generando debilidad muscular progresiva, pérdida de sensibilidad en las extremidades y dificultades motoras severas.

Ray estaba bajo estricto monitoreo médico hasta sus últimas horas y, por el momento, las autoridades sanitarias no establecieron un nexo concluyente entre dicho cuadro y su fallecimiento.

Destacada modelo, empresaria e influencer australiana, Sarah nació de la relación entre la exmodelo Gretchen Bach y el surfista profesional Tony Ray.

A partir de 2014, impulsó su trayectoria profesional en la industria de la moda al fundar su propia marca de trajes de baño sustentables y prendas de verano (Sahara Ray Swim), caracterizada por un estilo bohemio y relajado.

Su popularidad en las redes sociales alcanzó repercusión internacional en 2016, tras ser fotografiada junto al cantante canadiense Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái con quien mantuvo un breve pero intenso romance.

En el ámbito personal y en su etapa más reciente, la creadora de contenidos atravesó momentos determinantes como la llegada de su primera hija, Snow, con quien solía compartir momentos de su maternidad en sus plataformas digitales.

Además, había abierto públicamente su experiencia de salud tras recibir el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, una afección autoinmune que afecta al sistema nervioso periférico. Ray falleció a los 34 años rodeada de su familia.