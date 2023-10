Perú: Alberto Fujimori reapareció y pidió la restitución de su indulto

Fujimori aseguró ante los supremos: "Yo me encuentro con una salud deteriorada, tengo 85 años y desde la anulación del indulto que se me concedió al final de 2017 he tenido una intensificación de la gravedad de mi salud”.

En este sentido, reiteró su inocencia respecto de la sentencia de la Corte Suprema, que lo encontró culpable de homicidio en los casos de Barrios Altos y La Cantuta en 2009 y lo condenó a 25 años de prisión que, actualmente, cumple en el penal de Bar.

“Yo me considero, primero, totalmente inocente de esta condena de supuesto secuestro agravado y crímenes por autoría mediata. Segundo, considero que el indulto fue debidamente sustentado y que las enfermedades se han ido intensificando con el tiempo, como lo he dicho”, añadió.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fchrisbustc%2Fstatus%2F1709592917268959498&partner=&hide_thread=false Reaparece Ex-Dictador Alberto Fujimori exigiendo libertad inmediata aduciendo estar grave de salud. Hace un mes ingresaba al Spa Colombiano caminando como si nada. pic.twitter.com/mdt1Kz1tv6 — Christian Bustamante ® (@chrisbustc) October 4, 2023

Fujimori condenado: casos Barrios Altos y La Cantuta

El caso de Barrios Altos se produjo en noviembre de 1991, cuando seis encapuchados y armados de Colina, un grupo de inteligencia y escuadrón de la muerte creado bajo el Gobierno de Fujimori, irrumpieron una vivienda y dispararon indiscriminadamente a personas que realizaban una pollada (comida), algunas de ellas sospechadas de tener vínculos con actividades terroristas. Murieron 15 personas, entre ellas un niño de 8 años.

El caso La Cantuta ocurrió en julio de 1992, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, más conocida como La Cantuta, donde nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados, en un hecho al que se atribuyó la autoría a Colina. Un año después, se encontraron restos de dos de ellos en fosas clandestinas.