Murió Michael Schumacher, aclamado autor de las biografías de Francis Ford Coppola y Eric Clapton La noticia fue confirmada por su familia, el escritor estadounidense tenía 75 años. "Le encantaba hablar con la gente, escuchar a la gente Y le encantaban las historias", aseguró su hija.







A los 75 años murió Michael Schumacher, el autor de las biografías de Francis Ford Coppola: "A Filmmaker's Life", "Crossroads: The Life and Music of Eric Clapton" y Dharma Lion: "A Biography of Allen Ginsberg", entre otras. La triste noticia fue confirmada por su familia.

Su hija, Emily Joy Schumacher, confirmó que el escritor falleció el pasado 29 de diciembre, aunque no aclaró la causa de su muerte.

"Mi papá era muy generoso con la gente. Amaba a la gente. Le encantaba hablar con la gente. Le encantaba escuchar a la gente. Le encantaban las historias", expresó Emily.

Otras obras destacadas del autor fueron Mr. Basketball: George Mikan, los Minneapolis Lakers y el nacimiento de la NBA y Will Eisner: A Dreamer's Life in Comics.