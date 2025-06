Lula da Silva le dejó un consejo a Donald Trump por Irán: "Menos internet y más jefe de Estado"

Durante un evento en el Ministerio de Minas y Energías, el mandatario brasileño expuso que busca mantenerse lejos del conflicto en Medio Oriente: "No quiero pelear con nadie. Quiero alejarme de la guerra de Israel y de Irán. No quiero problemas en mi vida".

En tal sentido, Lula se hizo un espacio para recordar un consejo que recibió de su madre: "Mi madre me decía: Lula, cuando uno no quiere, dos no pelean. Y yo soy de la paz, soy de la paz. No quiero guerra".

Israel aseguró en la ONU que Donald Trump merece el Premio Nobel de la Paz

Israel en la ONU EFE

Israel postuló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como merecedor del Premio Nobel de la Paz de este año, debido a su intervención decisiva para frenar el conflicto bélico entre el gobierno israelí e Irán.

El embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, Danny Danon, expuso que el mandatario estadounidense "merece el Premio Nobel de la Paz" tras haber logrado un alto el fuego en las últimas horas.

Durante su exposición ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el funcionario expuso el motivo por el cual debía recibir el galardón: "Creo que debemos agradecerle su liderazgo y las decisiones que tomó, y reconocer así los esfuerzos de Estados Unidos".