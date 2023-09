La tarde que los Sex Pistols le arruinaron la fiesta a la reina Isabel II

sex pistols tamesis

Durante su breve performance los Pistols tocaron apenas cinco temas: God save the queen, Anarchy in the UK, Pretty Vacant, Problems y No Feelings. Además, insultaron a la reina y a todo lo que encontraron a su paso. Hasta que llegaron las lanchas de la policía, rodearon el barco y los obligaron a volver a tierra firme y poner fin al escandaloso espectáculo.

Una vez en el muelle, varios integrantes del staff de los Sex Pistols, incluido el representante Malcolm McLaren, fueron detenidos. Los músicos, sin embargo, lograron escapar.

El bochornoso concierto en el Támesis resultó un éxito. Los Sex Pistols habían conseguido mucha más prensa que la fiesta de la Reina y en pocas semanas God save the queen se ubicó en los primeros puestos del ranking británico.