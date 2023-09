Brasil: lanzaron nueva tecnología en las paradas de colectivos para las mujeres en riesgo

La iniciativa en Brasil busca que las mujeres no se sientas solas en la calle , por lo menos mientras estén esperando en la parada de colectivos , mediante una videollamada : “¿Necesitas compañía hasta que llegue el autobús? Te ayudamos”.

En algunas pantallas táctiles de las paradas del transporte público se lee: “¿Necesitas compañía hasta que llegue el autobús? Te ayudamos”.

El servicio está disponible desde las 20 hasta las 5, horario en que hay menos gente en la calle y, como consecuencia, los riesgos son mayores. Está liderado por Eletromidia, una compañía brasilera dedicada a los anuncios 'Out of home' o publicidad exterior.

El director general de la compañía, Alexandre Guerrero, destacó sobre "Abrigo Amigo" que "es una iniciativa que, a través de la tecnología, aborda una importante cuestión social en el día a día de los grandes núcleos urbanos". Los equipos están conectados a Internet, con micrófonos y cámaras nocturnas ofreciendo compañía hasta que llegue el transporte público.