Víctor Hugo Morales desde Qatar: "La relación de Scaloni con Messi me recuerda a la de Bilardo con Maradona"

El conductor Víctor Hugo Morales analizó el encuentro inaugural del Mundial Qatar 2022 entre el país organizador y Ecuador, que terminó con triunfo de los de Gustavo Alfaro por 2 a 0: "El partido me pareció interesante. Ecuador jugó muy bien . América Latina celebra la forma en la que se comportó el equipo de Alfaro: muy afiatado", expresó convencido.

Después, el periodista se mostró con dudas por la debilidad mostrada de Qatar contra los ecuatorianos por el flojo desempeño de los locales: "No sabemos su categoría, es decir qué clase de adversario tuvo enfrente Ecuador".

Víctor Hugo también se refirió a la Selección argentina, que debutará en el Mundial el próximo martes a las 7 contra Arabia Saudita: "Viene muy bien. Es un invicto de 35 partidos. Hay producciones extraordinarias como aquella en Brasil por la Copa América. Da toda la sensación de que es un muy buen equipo sin Messi y con Messi, parece un súper equipo", analizó.

A pesar de que Argentina para muchos tendrá un partido accesible ante Arabia, Víctor Hugo se mostró cauto: "La experiencia nos está indicando que hasta los primeros partidos de los campeonatos del mundo que parecen muy favorables, para Argentina han sido muy trabajosos en los últimos tiempos", expresó.

Asimismo, advirtió de otras selecciones candidatas a ganar el Mundial: "Hay otros súper equipos, como Brasil o Francia. Hay buenos seleccionados en este campeonato del mundo. Hay una sorpresa muy posible que es la de Bélgica, que siempre es una amenaza y finalmente no concreta pero es un país indudablemente importante. Están Alemania, Portugal y España también. Vamos a ver lo que nos dejan los equipos europeos".

Víctor Hugo Morales criticó a los hinchas xenófobos de Argentina

Al conductor se lo vio enojado por la actitud de algunos simpatizantes de la Selección nacional por cantar canciones racistas contra Francia: "Hubo un sector que lamentablemente se comportó como xenófobo. Es muy tonto y torpe. Ha sido el único comportamiento lamentable que se dio en la Copa del Mundo hasta ahora. No abarca a todos: me he cruzado con otros muy correctos", enfatizó.

El análisis de Víctor Hugo Morales sobre Scaloni en la Selección argentina

"Le vino bien Selección argentina el crecimiento de Scaloni como conductor, la mística que le ha dado al equipo y la relación con Messi me recuerda a aquella de Bilardo con Maradona en 1986. Le entrega toda la confianza al as de espadas que tiene y con el que cuenta el equipo. Le fue dando una personalidad importante y ha hecho una muy buena tarea", sostuvo el periodista a horas del debut de Argentina.

Luego, detalló la importancia que tiene la poca cantidad de años entre el entrenador y los futbolistas al explicar que "tiene la ventaja de generacionalmente no estar tan lejos en edad de los jugadores pero al mismo tiempo tiene más experiencia que ellos. Ya ha hecho su carrera. Cómo se relaciona con los jugadores es un plus".

Cómo está la Selección argentina según Víctor Hugo Morales

Al ser consultado sobre en qué se destaca la albiceleste, el conductor respondió que "en la personalidad en la que asume los partidos, en la ubicación que le da el equipo en la cancha: está 20 metros más adelante que la inmensa mayoría de los equipos, es decir con una convicción muy ofensiva y una gran posibilidad que es contar con un jugador como Messi que apenas la pelota va para él, el equipo nuevamente se ordena porque Messi la va a tener".

La descripción de Víctor Hugo Morales de otros jugadores de la Selección argentina

El periodista definió como "filoso para lanzarse al gol" a Lautaro Martínez, aunque también explicó que no es un jugador para "retener la pelota". Además, aseguró que para la "tenencia de la pelota se depende de Messi y Di María".

El recuerdo de Víctor Hugo Morales sobre Diego Maradona

El Mundial de Qatar es el primero luego de la muerte de Maradona, lo que genera una emoción muy grande en los fanáticos de la Selección argentina. Sobre este tema, el conductor manifestó emocionado: "Hay una tristeza inevitable cuando pensamos en Diego en un Campeonato del Mundo en el que no esté el más grande de todos pero creo que el último mensaje que dio Diego fue pasarle la posta del liderazgo a Messi".