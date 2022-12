La prensa internacional se rinde a los pies de Messi y la Selección

"El héroe argentino Lionel Messi logra levantar la Copa del Mundo con un equipo emotivo" , tituló el diario británico The Daily Mirror.

"Argentina venció a Francia en los penales tras una impresionante final. Argentina ha ganado la Copa del Mundo por tercera vez, venciendo a Francia 4-2 en los penales después de un emocionante empate 3-3 en la final de 2022 en Qatar", informó The Guardian, también británico.

"¡Argentina en el país de los sueños! Lionel Messi, de 35 años, FINALMENTE levanta el trofeo de la Copa del Mundo después de una inspiradora victoria sobre Francia en una emocionante tanda de penales después de una de las finales más dramáticas de la historia", escribió The Daily Mail. Y tituló la portada con "Messi es el rey del mundo".

En Brasil, Folha de Sao Paulo tituló: "Messi gana la Copa, la Copa gana a Messi". Mientras que Jornal do Brasil escribió: "En una final épica, Argentina es tricampeona del mundo; Lionel Messi brilla, como siempre".

"Messi se corona en la final de las finales", tituló El País de España.

Por su parte, El Universal, el diario más popular de México, destacó: "Lionel Messi y Argentina son los campeones del mundo tras vencer a Francia en la final de Qatar 2022".

En los Estados Unidos, The New York Times tituló: "Argentina vence a Francia en tiros penales para reclamar un ansiado título". The Washington Post informó: "Argentina vence a Francia en tiros penales por su primera Copa del Mundo desde 1986".

"Argentina es campeona del mundo por tercera vez: Francia goleó en los penaltis 7-5 después de una final legendaria", destacó La Republicca, de Italia.

En Francia, en tanto, el diario Le Monde destacó que "Argentina se coronó campeona del mundo por tercera vez tras un partido de leyenda". Le Parisien, por su parte, informó: "Argentina-Francia: los Blues derrotados tras una final sobrenatural y tan cruel".

