Hizo la réplica de la copa con la que Messi dio la vuelta en Qatar: "Me di cuenta de que era la mía por un puntito"

En charla con C5N, Eliana contó que se pudo dar cuenta de que su copa era la que estaba levantando el capitán de la albiceleste en su recorrida gloriosa por el campo de juego, una imagen que vio el mundo entero. Así, visualizó su marido que se dio cuenta que el trofeo original de la FIFA no era el que llevaba en mano Leo y el resto del equipo y cuerpo técnico: "La copa que está en el podio es la original. La levanta Messi, la levanta todo el equipo, pero estuvo unos minutos esa copa porque después la FIFA se la lleva y la parte que realmente no entendemos es por qué no estaba la réplica oficial ya en el campo de juego".

Acerca de cómo ingresó la copa al estadio Lusail, donde se jugó la final contra Francia, Pantano reveló los detalles ya que mencionó que la "llevó una familia de La Plata y tuvo la suerte y la viveza de hacerla entrar al estadio y que familiares de Paredes la pidieran y la hicieron entrar al campo de juego".

En tanto, explicó la historia de cómo esa familia pudo conseguir el trofeo: "La familia se la compró a un cliente mío que tiene un local de venta de copas. Él la vendió a la familia de La Plata. Me apuró, estaba enloquecido porque me decía que estaba una familia que se iba a Qatar ya y quedaba pocos días, ya viajaba. Hicimos todo lo posible para llegar, se llegó".

argentina campeón qatar La copa original fue la que recibieron Messi y el equipo de manos del jeque.

También confesó un llamativo suceso debido a que la máxima institución del fútbol mundial se confundió la copa original con el trofeo que armó la mujer. "Creó cierta confusión con la gente de FIFA, se les va de los ojos la original y se la acercaron a la tribuna cuando les devuelven la copa a estos chicos y ahí se pusieron a ver si esta era la copa original", manifestó la artesana ante el asombro de los periodistas.

"Cuando veo que Messi la levanta y va atrás del arco y empieza a festejar digo 'es mi copa'. Mi marido me dijo 'mirá ese puntito' y le digo 'sí, ese puntito es mío'. Son marcas que uno sabe cuando las hace. Igualmente me costó entender qué hacía la copa en el campo de juego", explicó Eliana cuando fue consultada sobre cómo se enteró que la copa con la que Messi dio la vuelta era la que diseñó ella.

Pantano reveló más detalles entre la copia y la original: "El punto que yo digo es una parte de la matriz que cuando le hago el grabado, en este sector hay un punto que en la copa original es un poquito más grande, yo la hago un poco más chiquitito para que no se note tanto. Son cosas que lo acabo de ver acá en público".

messi besando copa del mundo La copa del mundo original.

"Se puede lograr exactamente el mismo peso. En realidad sería lo de menos porque cuanto más carga se le pueda poner, incluso se puede hacer dos ejes más pesados porque la densidad del producto que yo trabajo obviamente no es la densidad del oro macizo de la original pero se puede lograr sin problema", aseguró Pantano explicando otra de las diferencias.

En cuanto al origen de su pasión por las copas, la artesana vinculó a Boca: "Tuve la posibilidad de entrar al museo de Boca y pedí si me daban permiso de sacar las medidas. Me engancha el gerente del museo y me dice 'qué locura' estaba haciendo y le comenté que quería hacer la copa para mi casa. Me dijo 'cuando la termines, mostrámela'. Cuando la vio no llegué a tenerla en mi casa porque se la quedó el museo de Boca".

Lionel Messi Sergio Agüero Messi levanta la copa de Eliana.

Luego, manifestó que también realizó trabajos para instituciones oficiales del fútbol, aunque por un motivo dejó de hacerlo. "Hice trabajos para CONMEBOL pero por cuestiones de licencia y no tener el empujón necesario CONMEBOL me saca la habilitación y se lo otorga a otra empresa. Entonces desde 2018 que no puedo hacer copas que tengan que ver con CONMEBOL, por eso la Libertadores no la fabrico más", expresó.

Por último, con una sonrisa en el rostro dio a conocer una anécdota con el astro del fútbol Diego Armando Maradona: "Tuve la posibilidad, hace nueve años, de entregarle la copa a él y tengo firmada una bajo llave, prácticamente".