El emotivo homenaje de la Selección argentina a Giovani Lo Celso

La Selección argentina salió al estadio a enfrentar a Emiratos Árabes Unidos en el último amistoso previo al Mundial de Qatar 2022, pero no se olvidaron Giovani Lo Celso que iba a ser tenido en cuenta, pero una lesión se lo impidió. “GIO. Todos juntos” , decía el cartel con el que se fotografiaron.

Antes del encuentro donde le ganó a Emiratos Árabes por 5-0, todo el plantel le dedicó un gesto al jugador que no pudo estar ya que sufrió un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha , a pesar de haberse rumoreado solo una molestia en el isquiotibial o un desgarro.

El futbolista no logró recuperarse de su lesión y, luego del anuncio de la no convocatoria, viajó a Finlandia a operare con Lasse Lempainen, quien tuvo a Sergi Roberto y Ousmane Dembélé, y es considerado una eminencia del deporte. Volverá a las canchas el próximo año en su club Villareal.

Los jugadores que figuraban en la nómina preliminar de 32 y no pasaron el corte definitivo son el arquero Juan Musso; los defensores Facundo Medina y Nehuén Pérez; el mediocampista Giovani Lo Celso, que quedó afuera por lesión; y los delanteros Thiago Almada y Ángel Correa.

Sin embargo, a la par que se informó la lista, se supo que Musso; Medina; Almada y Correa formarán parte de la reserva.

El emotivo mensaje de Gio Lo Celso tras quedar fuera del Mundial Qatar 2022

El jugador Giovani Lo Celso, uno de los volantes clave de la Selección argentina, lamentó su ausencia en el Mundial de Qatar debido a una lesión muscular. En el mensaje que difundió en redes sociales aclaró que intentó estar "por todos los medios posibles" entre los 26 convocados.

"La verdad que fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo...", describió dolido, tras la noticia.

"Intenté por todos los medios posibles, pero no hubo forma. Le deseo lo mejor al grupo que le toca ir, no tengo dudas que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea", continuó el ex Rosario Central.