Arruabarrena advirtió a los jugadores de Emiratos Árabes Unidos: "¡Ojo con Messi!"

El Vasco aseguró que los jugadores árabes "saben que es un partido histórico para Emiratos y que los va a ver todo el mundo", por esa razón tienen como objetivo "mejorar lo que hicimos en este tiempo y no quedarnos en una meseta". El equipo llegó a disputar con Australia un playoff para llegar al repechaje con Perú, aunque no pudo superar al elenco oceánico.

Por otra parte, Arruabarrena reveló que recibió presiones de sus hijos. "Los dos me están rompiendo las pelotas: quieren foto y camiseta. Yo les dije que voy a jugar un partido y ellos me dicen que no lo toquen a Messi. Me llaman y están obsesionados", expuso en diálogo con La Nación.

Calendario de la Selección argentina en Qatar 2022

El equipo que dirige Lionel Scaloni integra el grupo C. En la primera ronda jugará tres encuentros: el martes 22 de noviembre, a partir de las 7, ante Arabia Saudita. Luego, el sábado 26 contra México a las 16 y cerrará su participación el miércoles 30, desde las 16, con Polonia.